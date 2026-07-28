Merlin gana 180 millones hasta junio, un 8% más, y eleva previsiones para 2026

La compañía ha elevado su previsión de beneficio recurrente para 2026 hasta los 340 millones de euros, un 4% más de lo estimado previamente.

Los ingresos procedentes de rentas aumentaron un 10%, hasta 292 millones de euros, y el Ebitda mejoró un 11,7%, situándose en 229 millones.

El beneficio neto contable alcanzó los 579 millones de euros, impulsado por la revalorización de activos y el crecimiento del negocio de data centers.

Merlin Properties obtuvo un beneficio recurrente de 180 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 8% más respecto al año anterior.

Merlin Properties obtuvo un beneficio recurrente de 180 millones de euros en los primeros seis meses de 2026. Esta cifra supone un alza del 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

El beneficio neto contable fue de 579 millones de euros, un 13% más, e incluye, entre otros elementos, el efecto positivo de la revalorización de activos, que avanzaron un 3,7%, hasta los 13.508 millones de euros de valor conjunto de todos sus inmuebles.

Esta cartera se vio impulsada principalmente por el negocio de data centers, responsable de aproximadamente el 80% de la creación de valor durante el semestre, según explica la compañía con motivo de sus últimos resultados financieros.

Los ingresos procedentes de las rentas de todos sus activos de oficinas, logísticos, centros comerciales y centros de datos aumentaron un 10%, hasta los 292 millones de euros.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de 229 millones, un 11,7% superior al del año pasado.

El nivel de endeudamiento (LTV o proporción de la deuda respecto al valor de los activos) se sitúa en el 24,5%, frente al 28,9% registrado al cierre de 2025, tras la ampliación de capital realizada en marzo para financiar la fase III del plan de centros de datos.

La posición de liquidez alcanza los 2.571 millones de euros y el vencimiento medio de la deuda se sitúa en 4 años.

Por negocios

Con todo ello, la socimi cotizada en el Ibex 35 ha decidido aumentar en un 4% su previsión de beneficio recurrente para el conjunto del ejercicio 2026, hasta los 340 millones de euros, frente a los 327 millones que esperaba alcanzar con anterioridad.

Por negocios, las oficinas registraron un crecimiento de las rentas comparables del 2,4% y del 1,7% en las renovaciones de contratos.

La ocupación se mantuvo en el 93,6% y la contratación llegó a los 85.540 metros cuadrados durante el semestre.

En sus naves logísticas las rentas aumentaron un 1,2%, aunque en las renovaciones avanzaron un 3,9%. La ocupación se situó en el 95%, afectada principalmente por movimientos puntuales de inquilinos en Sevilla ZAL.

En cuanto a los centros comerciales, las rentas subieron un 6,4%, después de que las ventas de los comercios se impulsasen un 8,4% y la afluencia de visitantes un 1,9%.

La tasa de esfuerzo (proporción de los ingresos que destinan los comercios al alquiler del local) se limitó al 10,8% y la ocupación es del 96,9%.

Por último, de los centros de datos la compañía espera ingresar 68 millones de euros en 2026 por su alquiler, al tiempo que sigue avanzando en la construcción y comercialización del resto de fases en ejecución.