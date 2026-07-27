Neinor gana 14 millones en el primer semestre, un 331% más, tras incorporar Aedas Homes al grupo empresarial

Neinor gestionaba a cierre de junio una cartera récord de 9.314 viviendas en preventa y prevé alcanzar un beneficio neto de entre 120 y 140 millones de euros en 2026.

Los ingresos ascendieron a 680 millones de euros, un 359% más, impulsados por la entrega de 1.565 viviendas y comisiones de gestión de activos.

El beneficio neto ajustado alcanzó los 53,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 753%, excluyendo efectos extraordinarios como el impacto contable de la compra de Aedas.

Neinor Homes obtuvo un beneficio neto de 14 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 331% más que el año anterior, tras integrar Aedas Homes en su grupo empresarial.

Neinor Homes ha cerrado el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 14 millones de euros, un 331% más que en el mismo periodo del año anterior, tras completar la compra de Aedas Homes e integrar la compañía en el grupo.

De acuerdo con la cuenta de resultados de la promotora, el beneficio neto ajustado alcanzó los 53,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 753%.

Esta cifra excluye los efectos extraordinarios, entre ellos un impacto contable no monetario de 30 millones de euros derivado de la adquisición de Aedas Homes.

La promotora destaca que este crecimiento se produjo a pesar del aumento de los gastos financieros, que pasaron de 10 a 40 millones de euros por la financiación de la compra de Aedas. También influyeron el incremento de los gastos de estructura y la mayor carga fiscal asociada al nuevo perímetro del grupo.

Pese a todo, la compañía confirma sus previsiones para el conjunto del ejercicio 2026, cuando prevé alcanzar un beneficio neto de entre 120 y 140 millones de euros, frente a los 123,4 millones registrados el año pasado, excluyendo el impacto de Aedas.

Los ingresos ascendieron a 680 millones de euros, un 359% más y un 40% de su objetivo para todo el ejercicio, de los que 660 millones corresponden principalmente a la entrega de 1.565 viviendas a un precio medio de venta de 404.000 euros.

Los otros 20 millones de facturación proceden de las comisiones que recibe en su negocio de gestión de activos.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 119 millones de euros en la primera mitad del año, un 577% más y en línea con el objetivo de entre 240 y 260 millones para el año completo. El margen es del 17,5%, frente al 15,8% del primer semestre de 2025.

Todas estas cifras excluyen la desinversión de Río Real, valorada en 100 millones de euros y anunciada en marzo, cuyo cierre está previsto durante el segundo semestre del ejercicio.

La deuda neta ajustada se situó en 1.166 millones de euros a cierre de junio, con una LTV (proporción de deuda respecto al valor de los activos) del 37,4%, manteniéndose prácticamente estable durante el semestre. Esta cifra de deuda ya recoge 33 millones de dividendos pendientes de pago.

En cuanto a las preventas, alcanzó las 3.000 viviendas en el semestre, de las cuales 1.923 correspondieron a su cartera en propiedad y 1.077 al negocio de gestión de activos.

En términos económicos, el volumen de preventas fue de 1.168 millones de euros, incluyendo una contribución de 210 millones procedente de ventas de suelo.

A cierre de junio, Neinor gestionaba una cartera de preventas récord de 9.314 viviendas, con 3.325 millones de euros en ingresos futuros.

"Esto proporciona una visibilidad excepcional sobre los resultados futuros, con la compañía casi seis meses por delante de sus curvas de ventas", explica la promotora.

La cobertura de preventas para 2026 se sitúa en el 89%, mientras que la de 2027 alcanza ya el 78%.

"Esto permite a Neinor mantener una estrategia comercial disciplinada, centrada en la maximización de precios por encima del crecimiento en volúmenes", concluye.