Argis invierte 39 millones de euros en un 'flex living' con 179 estudios en la antigua sede de Metro en Retiro

Argis desarrolla otros proyectos de 'flex living' en Madrid, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos, y opera en los principales mercados urbanos de España.

La transformación refleja la apuesta de Argis por adaptar inmuebles existentes a nuevas necesidades urbanas y actualizar el patrimonio construido.

El inmueble, situado en la calle Cavanilles, cuenta con siete plantas, 11.800 m² y zonas comunes para fomentar la convivencia entre los residentes.

Argis ha invertido 39 millones de euros en Flipco Retiro, un edificio de 'flex living' con 179 estudios en la antigua sede de Metro de Madrid, junto al parque del Retiro.

La gestora de inversión inmobiliaria Argis, con 1.400 millones de euros en activos bajo gestión, redobla su apuesta por la capital de España. Ha abierto Flipco Retiro, un nuevo activo de flex living en Madrid, en el barrio de Pacífico, justo al lado del parque del Retiro, en lo que hasta hace unos años fueron las oficinas centrales de Metro de Madrid.

En el inmueble, situado en la calle Cavanilles, se han invertido 39 millones de euros y consta de siete plantas, 11.800 metros cuadrados de superficie total, 179 unidades tipo estudio y "una amplia tipología de zonas comunes diseñadas para dinamizar la convivencia entre los residentes", describe Argis.

La reconversión de la antigua sede de Metro refleja "la voluntad de Argis de continuar adaptando inmuebles existentes a las nuevas necesidades urbanas y de hacerlo desde una lógica de recuperación y actualización de los usos del patrimonio urbano ya construido".

Por ejemplo, este año empezará a construir el edificio de pisos de lujo Argis North Tower en Madrid, junto a la estación de Chamartín y la M30 y muy próximo a las Cuatro Torres, que compró a Blackstone y Santander.

Igualmente sonado ha sido su desembarco en la capital andaluza, donde recientemente ha adquirido la emblemática Torre Sevilla a CaixaBank por unos 130 millones de euros. El rascacielos hispalense, el único de la ciudad, tiene uso mixto, con oficinas, hotel y espacios comerciales.

En cuanto a la nueva manera de entender la residencia temporal y flexible en el mercado inmobiliario, gracias a la amplia gama de servicios que integran estos complejos (sala social, gimnasio, sala de reuniones y coworking, minimarket o terraza con piscina) y su especial atención a la experiencia del residente, Argis tiene tres proyectos de flex living en desarrollo en Madrid capital, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos, con un total de 1.078 unidades habitacionales.

Argis opera en los principales mercados urbanos de España, incluyendo Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y Sevilla, e invierte en residencial, flex living y activos inmobiliarios prime estabilizados.