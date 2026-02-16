Amancio Ortega compra Qube por 6.895 millones de euros junto al consorcio liderado por el fondo Macquarie

Las claves nuevo Generado con IA Amancio Ortega participa en la compra de Qube Holdings junto al fondo Macquarie y Unisuper, en una operación valorada en 6.895 millones de euros. La adquisición se realizará mediante un acuerdo aprobado en junta de accionistas, sin necesidad de lanzar una OPA. La oferta incluye una prima del 27,8% sobre el precio de cierre anterior y permite a Qube repartir hasta 0,40 dólares australianos en dividendos. Qube Holdings es un grupo logístico que opera en Australia, Nueva Zelanda y otros mercados, ofreciendo servicios integrales en logística, minería, energía y construcción.

Amancio Ortega, fundador y principal accionista de Inditex, participará en el consorcio encabezado por el fondo Macquarie Group para adquirir el grupo logístico australiano Qube Holdings, en el marco de una oferta vinculante valorada en 11.700 millones de dólares australianos (6.895 millones de euros).

Según se desprende del pliego que desgrana los detalles, Ortega participará en la operación a través de la sociedad Pontegadea junto al fondo Unisuper y la propia Macquarie. Unisuper ya controla el 15,07% de Qube.

Macquarie presentó una oferta por Qube el pasado 24 de noviembre que ponía encima de la mesa 5,20 dólares australianos (3,10 euros) por cada uno de sus títulos, equivalente a una prima del 27,8% respecto al cierre inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta.

La compra se ejecutará sin una OPA de por medio, sino con un acuerdo aprobado en junta de accionistas.

El documento ha indicado que Qube estará autorizada a repartir dividendos ordinarios y extraordinarios por un máximo de 0,40 dólares (0,24 euros) en efectivo, aunque dicha cantidad se restará del monto avanzado por el consorcio.

Fecha límite

Si Qube y el consorcio acuerdan prorrogar la fecha límite de finalización más allá del 15 de diciembre, se abonará un interés de demora de 2 centavos (1,2 céntimos) por mes que se empezará a contabilizar desde ese mismo día. Esta comisión se sumará al precio de la oferta en efectivo.

"La contraprestación del acuerdo representa una prima considerable sobre el precio de las acciones antes del anuncio. Refleja la solidez actual del negocio y las sólidas perspectivas de crecimiento de Qube como proveedor líder de servicios logísticos en Australia, Nueva Zelanda y la región", ha afirmado el presidente de Qube, John Bevan.

El grupo oceánico se dedica a proveer servicios de logística integral, incluido el almacenaje, los puertos, el transporte por carretera o la fabricación de contenedores. También opera en el mercado minero, energético y de la construcción.