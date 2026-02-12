Room00 crece en Madrid, Barcelona, Málaga, Oporto y Roma mientras cierra 4 activos en su expansión a Reino Unido

Uno de los proyectos de los nuevos activos. Room00

Las claves nuevo Generado con IA Room00 ha adquirido cinco nuevos activos en Barcelona, Madrid, Málaga, Oporto y Roma como parte de su expansión en el sur de Europa. La compañía prepara su entrada en Reino Unido, negociando la incorporación de cuatro activos en Londres tras recibir una inversión de 400 millones del fondo King Street Capital. Las nuevas adquisiciones y ampliaciones suman 200 habitaciones y representan una inversión de 25 millones de euros en la península ibérica. Room00 fija como objetivo alcanzar 200 activos y 15.000 habitaciones en cuatro años, apostando por la compra directa y la integración en el ecosistema local.

La plataforma de hostels y hoteles boutique Room00 amplía su mercado y adquiere cinco nuevos activos en Barcelona, Madrid, Málaga, Oporto y Roma. Con esta operación, la compañía pretende reforzar su plan de expansión en el sur de Europa.

Estas nuevas incorporaciones suman cinco inmuebles a los 65 operativos o en desarrollo con los que ya cuenta el grupo. Además, forman parte de la estrategia de crecimiento de Room00 tras el compromiso de 400 millones con el fondo King Street Capital.

Esta inyección de capital también pretende ampliar el negocio de la compañía más allá de los tres países en los que la plataforma ya opera: España, Portugal e Italia. En concreto, la compañía está preparando su llegada a Reino Unido.

Desde Room00 explican que, aunque la estrategia concreta se conocerá "pronto", por el momento se encuentran negociando cuatro activos en Londres. Todo apunta a que su inmersión en el país comenzará con una hoja de ruta centrada en la capital.

Respecto a las nuevas incorporaciones, tres de ellas se centran en tres de los grandes núcleos de nuestro país.

Nuevas incorporaciones

Comenzando por la capital, el grupo suma un nuevo activo en pleno centro de Madrid. La adquisición se trata de un hotel que operará bajo el nombre de Select Natural Hotels.

En la Ciudad Condal, el plan de acción ha pasado por la adquisición del Hotel Lloret Ramblas. El activo, situado en el centro de Barcelona, se someterá a un rebranding tras un 'lavado de cara' con el fin de elevar la sostenibilidad y eficiencia del inmueble.

La estrategia en Málaga se ha centrado en ampliar TOC Málaga, un activo ya existente. Su reforma añadirá 10 suites y aumentará la capacidad del alojamiento con un edificio situado enfrente del ya operativo y sin necesidad de obra.

La inversión dentro de la península ibérica se completa con la ampliación en Oporto del Room Select Porto, situado en el centro de la localidad portuguesa. Al activo se unirá República Hostel & Suites, un edificio histórico que suma 59 nuevas habitaciones.

Por último, Room00 también ha apostado por su expansión en Italia. En Roma, el hotel Mecenate Palace supondrá 62 nuevas habitaciones para la plataforma, que además estarán albergadas en dos palacios del siglo XIX.

Los cuatro activos ibéricos estiman una inversión de 25 millones de euros para el grupo hotelero, cuyo fin es transformar y revalorizar la apuesta de Room00. Dos de ellos se operan en alquiler a largo plazo, mientras los otros dos se han incorporado mediante adquisiciones corporativas.

En este sentido, a la plataforma de hoteles aún le quedaría casi toda la partida de los 400 millones de euros que comprometió con el fondo King Street Capital Management, una de las principales firmas de inversión global con sede en Nueva York.

El principal objetivo de esta inyección era llevar a cabo el plan de expansión de Room00, que ya da sus primeros pasos con la incorporación de estos cinco activos.

Sin embargo, aún está por conocer cómo se materializará la llegada al mercado británico. Por el momento, la plataforma hotelera explica a EL ESPAÑOL - Invertia que está negociando cuatro activos en Londres y confirma que "pronto" se conocerán más detalles de la hoja de ruta operativa.

Estos movimientos llegan después de la entrada de Juan Velayos al consejo directivo de Room00. El exconsejero delegado de Neinor Homes se incorporó al grupo hotelero el pasado junio. Lo hizo junto a Carlos Ortega, gestor de King Street.

Las nuevas caras están, junto al resto de la cúpula directiva, al frente de la elaboración de un nuevo programa operativo con el aliciente de los 400 millones. Esta estrategia renueva la trayectoria de crecimiento de Room00, hasta ahora centrada en contratos de arrendamiento y gestión hotelera.

La incorporación de compra directa de activos estratégicos es una nueva tendencia en la planificación expansiva. Con ella, el grupo hotelero también se fija un objetivo: 200 activos y 15.000 habitaciones en los próximos cuatro años.

La ejecución de estas primeras operaciones supone un impacto de 200 nuevas habitaciones para la plataforma hotelera, que también gana fuerza de cara a acceder a nuevas oportunidades de expansión en los mercados en los que ya opera.

En estos proyectos, Room00 también busca activar el ecosistema local y dinamizar comercios y proveedores de proximidad. En ellos, el grupo hotelero trata de integrarse y aportar valor en los distintos ambientes en los que opera.