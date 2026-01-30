CriteriaCaixa compra la sede de AstraZeneca en Barcelona a Bain y Freo por 385 millones

Esta adquisición es una de las mayores operaciones inmobiliarias recientes en Barcelona, junto a otras como la compra de la sede de Planeta por Amancio Ortega.

InmoCaixa, filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, ha cerrado la adquisición del edificio Estel a las firmas de inversión internacionales Bain Capital y Freo Group. El precio de la transacción ronda los 385 millones de euros, según fuentes del mercado.

Con una superficie alquilable de 52.000 metros cuadrados, se trata del mayor edificio de oficinas de Barcelona. InmoCaixa ha contado con el asesoramiento de CBRE en la operación.

Situado en la confluencia de la avenida Roma y la calle Mallorca de la ciudad condal, el edificio Estel es un complejo terciario completamente renovado y "orientado a impulsar un ecosistema de innovación, ciencia y atracción de talento en pleno centro de Barcelona", según el comunicado de la entidad.

Cuenta, además, con una "variada y moderna" oferta comercial. Tras su reciente transformación, Estel tiene a AstraZeneca como inquilino principal y acoge también a compañías tecnológicas e internacionales de referencia, con un nivel de ocupación superior al 90%.

Esta operación se inscribe en el marco del plan estratégico 2030 de CriteriaCaixa, que fija un objetivo de aceleración en la transformación de la cartera de InmoCaixa, desinvirtiendo parte de ella para reinvertir en activos que generen rentas recurrentes con una mayor rentabilidad y potencial de revalorización.

La operación de Estel se suma a otras anteriores en el segmento de oficinas de Barcelona, como la compra del edificio Monumento en la Gran Vía, o de un inmueble dedicado al sector terciario situado en la calle Berlín.

Esta es una de las operaciones inmobiliarias más grandes de los últimos años en la capital catalana. El sector se reactivó el año pasado cuando Amancio Ortega, a través de Pontegadea, adquirió a Blackstone la sede de Planeta por 250 millones de euros, en la avenida Diagonal.