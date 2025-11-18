El Gobierno autoriza por 55 millones el contrato para gestionar las 40.000 viviendas que pertenecían a Sareb

Este paso sigue al traspaso progresivo de 40.000 viviendas y 2.400 suelos de la Sareb a Sepes, con el objetivo de aumentar el parque público de vivienda asequible.

El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a licitar por 55,39 millones de euros sin IVA el contrato para la gestión y el mantenimiento de las 40.000 viviendas que la Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, recibirá de la Sareb, una licitación que incluirá cláusulas 'antifondo', tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Vivienda.

El ministerio encabezado por Isabel Rodríguez sacará a licitación los contratos para gestionar los diferentes lotes de vivienda que irán poniendo a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible e impondrá cláusulas para que los adjudicatarios sean compañías con experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social, con el objetivo de evitar que compañías participadas por grandes fondos de inversión puedan resultar adjudicatarias de los contratos.

Desde el Ministerio de Vivienda han apuntado que "la licitación incluirá numerosos requisitos para garantizar la excelencia y la sensibilidad social en la prestación del servicio, tales como la experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social".

De este modo, el Gobierno busca hacer una gestión de vivienda asequible desde "el compromiso social, y no solo atendiendo a criterios económicos". De hecho, uno de los servicios consistirá en la prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda.

En este sentido, el Gobierno pondrá el acento en la solvencia técnica y de experiencia acreditada en la gestión de vivienda adscritas a un programa específico de vivienda de alquiler asequible o de vivienda social, por lo menos durante un año de los últimos tres.

Con esta licitación, el Gobierno da un paso más tras aprobar el pasado julio el traspaso progresivo de un total de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con la capacidad de construir sobre ellos 55.000 viviendas, propiedad de la Sareb a Sepes, un patrimonio que posteriormente nutrirá la nueva empresa pública de vivienda que el Gobierno está creando.

La Entidad Estatal de Vivienda ha diseñado además un sistema de penalizaciones y bonificaciones orientadas a maximizar la calidad del servicio prestado a las personas inquilinas, de forma que se establecen penalizaciones cuando los niveles del servicio incumplan los plazos fijados por la Entidad para la ejecución de los trabajos, como la resolución de incidencias en las viviendas.