Fibra Prime será la primera socimi latinoamericana que cotizará en España

Fibra Prime, socimi dedicada a oficinas, activos logísticos y espacios comerciales en Perú, ha iniciado el proceso para incorporarse a los mercados de valores de BME en España con un valor de 190 millones de dólares (164 millones de euros).

Se trata de la primera socimi latinoamericana que prepara su llegada a un mercado europeo, según ha informado en un comunicado ArmanexT, asesor registrado en todos los mercados que operan en España y que asesora a Fibra Prime en este proceso.

La compañía busca con esta operación una mayor liquidez, acceso a una base ampliada de inversores europeos y un marco operativo "más estable y profundo", actuando como FIBRA (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces), el equivalente a una socimi española.

Este anuncio marca el inicio de una nueva vía de integración entre el mercado inmobiliario latinoamericano y los mercados alternativos europeos, ya que ninguna FIBRA latinoamericana había emprendido el camino para cotizar en Europa.

"Estas operaciones demuestran que la conexión entre Latinoamérica y los mercados de valores europeos ya no es una idea, es una realidad operativa. Nuestro objetivo es claro: que más empresas latinoamericanas puedan utilizar los mercados de valores para incorporarse a la economía europea sin fricciones innecesarias", ha señalado el presidente de ArmanexT, Antonio Fernández Hernando.