Idealista renuncia a comprar el portal inmobiliario portugués Kyero por las condiciones que impone competencia

Idealista ha renunciado a comprar el portal Kyero después de que los supervisores en materia de competencia español (CNMC) y portugués (AdC) hayan impuesto unas condiciones que la compañía no ha querido aceptar, al entender que limitaban "de forma desproporcionada" su actividad.

El portal inmobiliario anunció la operación hace casi un año y ninguno de los supervisores la ha autorizado aún. En el caso portugués, la AdC decidió en julio llevar a cabo una investigación más exhaustiva, mientras que la CNMC no se ha manifestado públicamente desde que en abril comenzase a estudiar la transacción.

Según Idealista, la CNMC exigía unas condiciones "que excedían el contexto de la operación y limitaban de forma desproporcionada su actividad comercial, impidiéndole operar en el mercado con normalidad", por lo que las partes han estado negociando en los últimos meses, pero sin éxito.

"No descartamos que la CNMC haya querido aprovechar la compra de un portal más pequeño para regular la estrategia comercial de Idealista en el futuro, tuviera o no relación con Kyero", ha señalado un portavoz de la compañía.

Y ha añadido que la gestión de este expediente por la autoridad de competencia y su final "lanza un mensaje desesperanzador para el crecimiento de las compañías tecnológicas europeas".

Fragmentación regulatoria

La compañía ha aprovechado su comunicado para arremeter contra "la hiperregulación y rigidez" que considera que hay en Europa, que cree que acaba favoreciendo el crecimiento de compañías no europeas a costa de las empresas tecnológicas nacidas en el entorno de la UE.

"No parece razonable que aspirando a un mercado único europeo que compita con otros mercados globales haya 52 autoridades de la competencia a nivel nacional y regional. Por comparar, en EEUU hay solo dos autoridades competentes: FTC y DOJ", argumenta el portal inmobiliario.

La compañía cita el informe realizado hace un año por el exprimer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para señalar que "la fragmentación regulatoria en Europa, la lentitud de los procesos de autorización y la falta de escala en el mercado único obstaculiza que empresas europeas puedan competir con gigantes estadounidenses y asiáticos".

"Lamentablemente, Draghi acertó en su diagnóstico y no hay un futuro optimista para el sector tecnológico europeo", concluyen desde Idealista.

La operación consistía en la compra por parte de Idealista de la sociedad Portal47, dueño del portal Kyero, una web para compradores que buscan propiedades en España, Francia, Italia y Portugal.