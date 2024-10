Mutua City, la nueva app que revoluciona los edificios de Mutua Madrileña

Mutua Madrileña vuelve a ser pionera en el sector con la puesta en marcha de una innovadora plataforma que conecta en red sus edificios y permite a sus inquilinos acceder a los servicios y experiencias que se organicen en cualquiera de ellos. Se trata de MutuaCity, una aplicación de descarga gratuita para más de 12.000 ocupantes de los inmuebles propiedad de Mutua. Un revolucionario proyecto, diferencial y único en el ámbito asegurador, creado con el objetivo de promover el mayor bienestar de sus usuarios.

Entre otros, los integrantes de MutuaCity podrán acceder a servicios destinados a mejorar su vida en la oficina, como la tarjeta de acceso digital (personal e intransferible de cada inquilino) o las taquillas inteligentes para la recepción de paquetería en la oficina y realización de gestiones de todo tipo; servicios de movilidad que incluyen alquiler de plazas de parkings para coches, bicicletas o patinetes; carga de vehículos eléctricos; servicio de carsharing de Voltio o de Centauro dentro de los parkings de los edificios, etc.; servicios relacionados con el bienestar, como descuentos en fisioterapeutas en los alrededores de los edificios, yoga, gimnasio, reserva de pistas de pádel, etc; y acceso a eventos de networking, deportivos, culturales, sociales, etc. pensados con el objetivo de crear una comunidad única de profesionales. El catálogo incluye un novedoso y amplio paquete de servicios, espacios y experiencias, desarrolladas no solo en el edificio en el que se trabaja sino en cualquiera perteneciente a la comunidad “In the City”.

“MutuaCity conecta en red los edificios de Mutua Inmobiliaria, ofrece una amplia gama de servicios y condiciones exclusivas para mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus ocupantes. La nueva app hace los edificios más seguros, gracias a la biometría, que permite que el acceso a los mismos sea totalmente intransferible, y amplía de forma significativa el abanico de servicios que pueden disfrutar nuestros clientes”, comenta Juan Diego Carrasco, director de Gestión y ESG Inmobiliaria en Mutua Madrileña.

Comunidad “In the City”

En su lanzamiento, MutuaCity conecta en red ocho edificios comerciales de Mutua Madrileña: Torre de Cristal, Torre Alfredo Mahou (en Plaza de Manuel Gómez Moreno, 2), Castellana 110, Castellana 36, Castellana 31, Fortuny 6, Avenida de Europa 22 y Marqués de Salamanca 3-4. Todos los ocupantes de estos edificios pueden descargarse la app de forma gratuita, tanto para dispositivos iOs como Android.

Se trata de una iniciativa innovadora y diferencial liderado por Mutua Inmobiliaria, el área del Grupo Mutua encargada de la gestión de su patrimonio inmobiliario. El objetivo de Mutua es seguir incorporando edificios y nuevos servicios a esta comunidad conectada.

Transformación digital

“Este proyecto nace tras identificar los aspectos más valorados por nuestros inquilinos en su día a día en la oficina. Lo lanzamos con el compromiso de facilitarles la vida aprovechando el valor diferencial de nuestra cartera inmobiliaria, situada en las mejores ubicaciones prime, y gestionada por un equipo propio lo que nos permite crear una comunidad conectada, exclusiva y única: la Comunidad MutuaCity. En ella, cada usuario puede no solo conectar con su edificio sino disfrutar de todos los servicios comunes del resto de inmuebles de la cartera de Mutua Madrileña”, añade Juan Diego Carrasco. “Se trata de una comunidad conectada de edificios, personas, espacios, servicios y experiencias. Todo ocurre In the City”, añade Carrasco.

MutuaCity es una de las iniciativas enmarcadas en el plan de transformación digital de Mutua Madrileña que persigue aprovechar todo el potencial de la tecnología para mejorar la experiencia y satisfacción de los ocupantes de los edificios.