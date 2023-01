Metrovacesa, la promotora agraciada por la gigafactoría: tiene suelo en Sagunto para construir 600 viviendas

La construcción en Sagunto de la primera gigafactoría de baterías para coches eléctricos del sur de Europa es una gran noticia para Metrovacesa. La promotora, que ya ha desarrollado alrededor de 300 viviendas en la ciudad desde 2018, tiene suelo para construir otras 600 en el municipio, según revela a EL ESPAÑOL-Invertia Pablo Andreu Llaneras, director territorial en la compañía para el área de Levante.

La localidad prevé un crecimiento exponencial tanto en su casco histórico como en Puerto de Sagunto, su núcleo costero. Grupo Volkswagen, con la ayuda de los fondos europeos previstos en el PERTE VEC (del vehículo eléctrico y conectado) realizará una inversión megalómana que cambiará para siempre el municipio. Y Metrovacesa se encuentra en una situación privilegiada para aprovechar este desarrollo.

Con "la ampliación de capital realizada por la empresa en 2017", según expone Andreu, sus accionistas bancarios, tales como Banco Santander, Banco Popular o BBVA, aportaron a Metrovacesa "suelos importantes en Sagunto". Se trata, fundamentalmente, de solares en el denominado "sector Sub2" de Puerto de Sagunto.

Fue en este enclave, muy bien situado a pocos minutos del paseo marítimo, donde Metrovacesa desarrolló las promociones que ya tiene en el mercado. Son, según su página web, las denominadas como Aurada, Chopin, Beethoven, Aida F1 y Aida F2.

Según precisa Andreu Llaneras, "se trata de 310 viviendas, de las que 210 ya están construidas y las 100 restantes se encuentran en construcción". "Del total, solo restan 60 unidades por vender", agrega.

Desarrollos futuros

En una reciente entrevista concedida a este diario, el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, revelaba que el anuncio de Volkswagen ha disparado entre un 10% y un 15% el precio de la vivienda, citando las cifras de venta que manejan inmobiliarias locales.

El director territorial de Metrovacesa, por lo que a sus inmuebles respecta, asegura que no se ha producido tal incremento. "No sé qué puede haber ocurrido en el mercado de segunda mano, pero en el nuestro no ha sucedido esto", expone.

"Nosotros estamos vendiendo muy bien, pero desde hace tiempo, porque se trata de un mercado pujante y atractivo desde antes de la llegada de esta empresa. La reactivación de todo el polígono Parc Sagunt fue ya un impulso muy importante", relata.

Pero el aterrizaje de Volkswagen con su gran inversión "sí tendrá impacto en los desarrollos futuros". "Tenemos suelo para hacer cerca de 600 viviendas más. 300 en el mismo sector Sub2, que ya teníamos previsto desarrollar tras vender las existentes, y otras 270 al norte del río Palancia", precisa.

Terrenos donde se desarrollará la gigafactoría. Gabriel Gallo

Este último proyecto es el que, a juicio de Andreu, "puede ver acelerados sus plazos por el impacto económico de la gigafactoría, que será muy importante", según subraya. "La demanda puede llegar antes de lo previsto", agrega.

El proyecto territorial estratégico tramitado por la Generalitat Valenciana para el desarrollo de la gigafactoría de baterías aflora cifras vertiginosas. Solo su construcción ya requerirá una inversión de 4.500 millones de euros y empleará a 19.100 personas.

La cantidad de inversión se había cifrado inicialmente en 3.000 millones de euros, pero este dato representa solo la aportación inicial. "La inversión total estimada se sitúa en torno a los 4.500 millones de euros en 2023-2026 y en los sucesivos años (para la fase inicialmente proyectada se prevé una inversión de más de 3.000 millones de euros)", aclara el documento.

El proyecto destaca también los elevados sueldos que generará la gigafactoría. "La productividad en términos de ocupación sería de unos 150.000 euros por empleado, prácticamente el doble de la ratio actual en el sector de la automoción, lo cual es indicativo de la innovación y especialización de esta gigafactoría", recoge el expediente.

En materia de empleo, el proyecto prevé la creación de los mencionados 19.100 puestos de trabajo -entre directos e indirectos- durante su construcción. "La documentación presentada separa la generación de empleo durante la fase de la construcción de la planta, incluyendo el montaje de la maquinaria y puesta en marcha de la gigafactoría, y la fase posterior ligada con la producción", explica.

"Por lo que respecta a la totalidad del empleo temporal, primera fase, se estima en una media anual de 8.900 puestos de trabajo directos y 10.200 indirectos durante el periodo 2023-2026", desglosa.

Empleo directo

Una vez operativa, "la documentación presentada contrasta diferentes metodologías con resultados parejos" en materia de empleo. "Así, para la Comunidad Valenciana, se estima una creación de empleos directos de casi 4.200 puestos de trabajo (únicamente, en la fase de desarrollo del proyecto inicialmente proyectada, el número estimado de empleos ascendería a más de 3.000).

Del total de los puestos de trabajo, "el 92% es personal de producción y el 8% de dirección y administración", reza el informe. "La empresa hace hincapié en la calidad y estabilidad de este empleo", agrega.

Por su parte, el empleo indirecto estimado "es de unos 27.000 puestos de trabajo, mientras que el inducido alcanza los 11.000".

"Es de remarcar que, con independencia del personal directamente relacionado con la planta de baterías, los empleos indirectos tendrán más peso en los sectores de metalurgia y productos metálicos, productos químicos, maquinaria y equipo y reparación e instalación de maquinaria", precisa.

El alcalde, en su entrevista, también afirmó que Sagunto aspira a lograr con esta fábrica "el pleno empleo" en el municipio, indicador excepcional de calidad de vida que Metrovacesa podrá cabalgar con la construcción de viviendas para los ya residentes o nuevos moradores que acudan a la ciudad.

