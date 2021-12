Muere el arquitecto Richard Rogers, creador de la T4 de Barajas y del centro Pompidou

El arquitecto británico Richard Rogers, creador del Centro Pompidou de París y la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, ha fallecido a los 88 años de edad este sábado, según varios medios internacionales y que recoge 'Efe'. Se desconocen los detalles sobre la causa de su defunción.

El arquitecto destacó por muchos de sus diseños. En España, el más importante fue el de la ampliación del aeropuerto de Barajas con la construcción de la T4 -terminal usada por el grupo IAG con Iberia a la cabeza-. Fue su autor en colaboración con el estudio del español Antonio Lamela. Además de su forma ondulada, destaca por el color de sus pilares que está basado en el orden de los colores del arcoiris.

El arquitecto británico Richard Rogers, creador de la T4.

Este edificio ha ganado varios premios arquitectónicos. En 2006 ganó el galardón RIBA Stirling y RIBA European Awards, otorgados por el Royal Institut of British Architects, y con el IStructurE Award for Comercial or Retail Structures 2006, de la Institution of Structural Engineers.

Un año después, se llevó el premio International Architecture Awards 2007 (Premio Internacional de Arquitectura 2007), otorgado por el museo de arquitectura y diseño The Chicago Athenaeum.

Paradójicamente, Richard Rogers muere el mismo año en el que el aeropuerto de Barajas cumple 90 años. La T4 fue una de las grandes obras llevadas a cabo dentro del aeródromo madrileño.

El proyecto culminó el 4 de febrero de 2006 con la puesta en marcha de una nueva área terminal, que incluye la actual T4 y su edificio satélite, el T4S; con más de 750.000 metros cuadrados y capacidad para 35 millones de pasajeros al año y dos pistas, con una capacidad para 120 vuelos por hora.

En España, otros proyectos llevan su nombre. Diseñó el plan urbanístico de la ciudad de Valladolid y también el edificio de las Bodegas Protos (Peñafiel).

También es responsable de instalaciones tan destacadas como el Centro Pompidou de París, el Tribunal Europeo para los Derechos Humanos de Estrasburgo, la Cúpula del Milenio de Londres.

Miembro de la Cámara de los Lores desde 1997, en 2007 recibió el Premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura.

