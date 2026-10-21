Moeve amplía hasta diciembre su campaña de descuentos en los repostajes

El ahorro de hasta 40 céntimos por litro depende del uso combinado de las distintas ventajas asociadas al programa Moeve Gow; la campaña aporta 10 céntimos por litro extra y el resto procede de bonificaciones y acumulaciones internas del programa.

¿Qué condiciones explican que un usuario alcance hasta 40 céntimos por litro de ahorro?

Moeve argumenta que el contexto sigue marcado por los elevados precios de la energía y los combustibles, por lo que amplía la campaña para continuar apoyando a sus clientes, según declaraciones de la compañía recogidas en su comunicado.

¿Por qué justifica Moeve la ampliación de esta campaña de descuentos?

Los clientes de Moeve Gow reciben 10 céntimos por litro en saldo dentro de la campaña y pueden sumar otras bonificaciones del programa; los clientes profesionales Moeve pro direct obtienen un descuento directo de 10 céntimos por litro durante el mismo periodo.

¿Qué diferencia hay entre los descuentos para clientes particulares con Moeve Gow y los clientes profesionales Moeve pro direct?

Un repostaje de 50 litros puede generar hasta 20 euros de saldo, porque los usuarios obtienen 10 céntimos por litro adicional en la campaña y pueden acumular otras ventajas del programa que elevan el ahorro hasta 40 céntimos por litro en total.

¿Cuánto pueden ahorrar los usuarios de Moeve Gow por repostaje y cómo se calcula ese ahorro?

Moeve ha ampliado su campaña 'Estamos Contigo' hasta el 31 de diciembre, manteniendo el descuento duplicado para usuarios de Moeve Gow. La ampliación permite conservar el beneficio de 10 céntimos por litro de saldo, el doble de lo habitual.

¿Qué ha anunciado Moeve sobre su campaña 'Estamos Contigo' y hasta cuándo estará vigente?

Los profesionales adheridos a Moeve pro direct dispondrán de un descuento directo de 10 céntimos por litro durante el mismo periodo.

Los clientes de Moeve Gow podrán acumular un ahorro de hasta 40 céntimos por litro según las ventajas del programa, lo que equivale a hasta 20 euros de saldo en un repostaje de 50 litros.

Los usuarios de Moeve Gow mantendrán un saldo de 10 céntimos por litro en sus repostajes, duplicando las ventajas habituales.

Moeve ha extendido hasta el 31 de diciembre su campaña 'Estamos Contigo' para aliviar el impacto de los precios de los combustibles.

Moeve ha ampliado hasta el 31 de diciembre su campaña 'Estamos Contigo', por la que los usuarios de Moeve Gow, el programa de fidelización de la compañía, seguirán obteniendo 10 céntimos por litro de saldo en sus repostajes, el doble de lo habitual.

"Ante un contexto que sigue marcado por los elevados precios de la energía y los combustibles, hemos decidido ampliar nuevamente nuestra campaña de descuentos para continuar apoyando a nuestros clientes".

"Con esta medida, podrán seguir beneficiándose de un ahorro adicional que duplica las ventajas habituales", ha señalado este miércoles el vicepresidente ejecutivo de Mobility en Moeve, Pierre-Yves Sachet, en un comunicado.

De este modo, los miembros de este programa, que la energética puso en marcha a mediados de septiembre, podrán acumular un ahorro de hasta 40 céntimos por litro de combustible, en función del uso que hagan de las distintas ventajas asociadas al programa.

Así, un conductor que realice un repostaje de 50 litros podrá obtener hasta 20 euros de saldo.

Por su parte, los clientes profesionales de Moeve pro direct contarán con un descuento directo de 10 céntimos por litro de combustible durante el mismo periodo.