Acciona gana un proyecto de transmisión eléctrica renovable en Australia por 410 millones

Este contrato refuerza la presencia de la compañía española en Australia, donde ya desarrolla otros proyectos de transmisión como Clean Energy Link North y HumeLink.

La infraestructura facilitará el objetivo del gobierno estatal de cerrar sus centrales de carbón antes del año 2030.

El proyecto Clean Energy Link East conectará nuevos desarrollos renovables y permitirá abastecer a un millón de hogares con energía limpia.

Acciona construirá una terminal y dos líneas de transmisión eléctrica en Australia Occidental por 410 millones de euros.

Acciona se ha adjudicado un contrato del gobierno del Estado de Australia Occidental para construir una nueva terminal de transmisión al sur de Darkan --a 200 kilómetros de Perth-- y dos líneas de transmisión de 330 kV, por 655 millones de dólares australianos (410 millones de euros).

El proyecto, denominado Clean Energy Link East, conectará los nuevos desarrollos renovables de la zona con las redes existentes.

Permitirá abastecer con energía limpia a un millón de hogares, siendo fundamental para respaldar el compromiso estatal de clausurar las centrales de carbón antes de 2030.

Además de robustecer la seguridad y fiabilidad del suministro eléctrico para la industria y los hogares, la instalación habilitará la capacidad necesaria para albergar futuras plantas de generación renovable en la región.

El plan de desarrollo priorizará la contratación de empresas regionales, impulsará la inclusión de la población aborigen y promoverá la creación de empleo técnico y programas de formación especializada.

Este contrato se suma a la adjudicación previa de Clean Energy Link North, un proyecto de 192 millones de euros, mediante el cual la compañía española despliega 27 kilómetros de líneas aéreas y 6,7 kilómetros de cable subterráneo de 132 kV en el mismo Estado.

Genera más de 400 empleos y facilita la integración de 1,4 GW de energía eólica y renovable a la red general.

Asimismo, en el ámbito de las grandes infraestructuras energéticas de Australia, la compañía --en consorcio con Genus-- avanza en la construcción del tramo Este de la línea de transmisión de HumeLink para la gestora pública de Nueva Gales del Sur.

Con una inversión de 850 millones de euros, este proyecto abarca el diseño y tendido de 227 kilómetros de líneas aéreas de 500 kV y la ampliación de la subestación de Bannaby.