Iberdrola sube su apuesta en Reino Unido: ya son 20.000 millones de euros la inversión para redes eléctricas en Escocia

La filial ScottishPower prevé incorporar cerca de 2.000 trabajadores adicionales durante los próximos dos años para acometer las obras.

El despliegue reforzará las infraestructuras clave para canalizar la producción de su cartera de más de 11 GW de proyectos eólicos en el país.

Esta cuantía representa alrededor del 60% de toda la inversión que la multinacional energética prevé realizar en el mercado británico en dicho periodo.

Iberdrola invertirá 20.000 millones de euros durante los próximos ocho años en las redes eléctricas de Escocia.

El Grupo Iberdrola vuelve a elevar su apuesta por Reino Unido y coloca a Escocia en el centro de su estrategia de crecimiento.

La compañía se ha comprometido a invertir 20.000 millones de euros durante los próximos ocho años en las redes eléctricas escocesas, tanto de transporte como de distribución.

Es una cifra que representa alrededor del 60% de toda la inversión que prevé realizar en el mercado británico durante este periodo.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, se ha reunido en Edimburgo con el ministro principal de Escocia, John Swinney, para abordar este nuevo ciclo inversor.

Ha destacado el papel que tendrá la compañía en el refuerzo de unas infraestructuras eléctricas que serán determinantes para acompañar la electrificación de la economía y la llegada de nueva generación renovable.

La magnitud de la cifra da una idea del cambio de escala.

Iberdrola ya había situado Reino Unido como uno de sus principales mercados de crecimiento y había comprometido 20.000 millones de euros de inversión en el país hasta 2028, con las redes como uno de los principales destinos.

El anuncio supone que destina otros 14.000 millones de euros para otros proyectos en Reino Unido.

Su plan estratégico contempla además 37.000 millones para redes a nivel global, entre distribución y transporte.

Más de 11 GW eólicos

La filial británica, ScottishPower, cuenta con cerca de 12 GW de proyectos eólicos (marinos y terrestres) en Reino Unido entre activos operativos (3,2 GW), proyectos en construcción y cartera de desarrollo hasta llegar a los 5 GW en 2028.

Tiene sentido que quiera acelerar el despliegue de nuevas infraestructuras para transportar la electricidad generada por los nuevos proyectos renovables.

Y además, reforzar las redes de distribución que deberán atender una demanda eléctrica creciente.

En diciembre de 2025, Iberdrola anunció una inversión de unos 14.000 millones de euros en redes eléctricas en Reino Unido, principalmente destinada a nuevas interconexiones submarinas entre Escocia, Inglaterra y Gales.

El regulador británico, Ofgem, había dado entonces luz verde al marco para acometer estas inversiones.

A ello se suma el despliegue de proyectos concretos en Escocia.

En mayo de este año, ScottishPower Energy Networks obtuvo la aprobación de Ofgem para recibir financiación anticipada de unos 173 millones de euros para dos proyectos estratégicos de transporte eléctrico: el Tealing to Kincardine Upgrade Project y el Denny to Wishaw Network Upgrade.

Con 6.000 millones de euros más, Iberdrola ratifica su apuesta por Reino Unido como país de crecimiento.

Más empleo y proveedores locales

La ofensiva inversora tendrá también un impacto directo sobre el empleo.

ScottishPower cuenta actualmente con unos 5.500 profesionales en Escocia y prevé incorporar cerca de 2.000 trabajadores adicionales durante los próximos dos años.

La compañía está reforzando especialmente los perfiles técnicos necesarios para afrontar el enorme volumen de obra que exige la electrificación: ingeniería, construcción, mantenimiento, operación de redes y nuevas capacidades vinculadas a la digitalización del sistema eléctrico.

El efecto se extiende a la industria auxiliar. Desde 2023, las inversiones de Iberdrola han generado compras por unos 3.100 millones de euros a empresas escocesas.

Es una cifra que refleja el impacto que el despliegue de redes está teniendo sobre fabricantes, ingenierías, constructoras y proveedores locales.

De hecho, la compañía ya está ampliando sus acuerdos con proveedores británicos para garantizar capacidad industrial ante el aumento de las inversiones.

En junio de 2025, ScottishPower Energy Networks adjudicó contratos para nuevas subestaciones de alta tensión, ampliaciones de instalaciones existentes, líneas aéreas y trabajos de ingeniería y construcción.

El gran mercado de redes

Con esta nueva apuesta, Reino Unido se consolida como uno de los mercados estratégicos de Iberdrola.

El grupo acumula más de 40.000 millones de euros en activos, emplea directamente a unas 10.000 personas y sostiene alrededor de 70.000 puestos de trabajo a través de su cadena de suministro.

La transformación del sistema energético británico explica buena parte de este apetito inversor.

El Gobierno de Londres ha situado la electrificación y el refuerzo de las redes como piezas fundamentales de su objetivo de alcanzar un sistema eléctrico de energía limpia en 2030.

Y Escocia parte con una ventaja: dispone de un enorme potencial renovable, especialmente en eólica terrestre y marina, pero necesita nuevas infraestructuras para evacuar esa electricidad hacia los grandes centros de consumo del Reino Unido.

La estrategia encaja con el giro del grupo hacia negocios regulados.

Iberdrola prevé que las redes se conviertan en su principal motor de crecimiento y que aporten el 55% del resultado operativo en 2028, frente a la menor exposición que quiere mantener a la volatilidad de los precios energéticos.

Así, mientras buena parte de las eléctricas europeas compiten por nueva generación renovable, Iberdrola está haciendo de las redes eléctricas el gran negocio de la electrificación.

Y Escocia será uno de los principales campos de batalla de esa estrategia durante la próxima década.