Enagás entra en el accionariado de digHy para acelerar la tecnología que diseña plantas de hidrógeno renovable

Con esta inversión, Enagás Emprende alcanza una cartera de 20 empresas creadas o participadas vinculadas a la transición energética.

La empresa reforzará su equipo técnico y desarrollará un módulo de operación que automatice la certificación de sostenibilidad de las moléculas producidas.

La financiación impulsará el software de digHy para localizar, diseñar, simular y documentar plantas de hidrógeno renovable y derivados.

Enagás entra en el capital de la tecnológica gallega digHy a través de su vehículo de inversión Enagás Emprende.

Enagás ha entrado en el capital de la ‘startup’ tecnológica gallega digHy a través de Enagás Emprende, su vehículo de Corporate Venture Capital.

La operación busca acelerar el desarrollo de su software especializado en la localización, diseño, simulación y documentación técnica de plantas de hidrógeno renovable y sus derivados, como amoniaco, metanol, e-metano o SAF.

Según ha comunicado digHy, la compañía destinará los recursos obtenidos con esta operación a reforzar su equipo técnico.

El objetivo es avanzar en el desarrollo de su herramienta de diseño y crear un nuevo módulo centrado en la fase de operación. Este módulo también permitirá automatizar la certificación de sostenibilidad de cada molécula producida, según ha explicado la empresa gallega.

Desde la 'startup' han destacado que la plataforma permite dar respuesta a las tres necesidades previas de un promotor de proyectos Power-to-X (P2X): determinar dónde ubicar la instalación, cómo dimensionarla y a qué coste se producirá.

Para ello, reúne en un entorno único el modelado del recurso solar y eólico hora a hora, la simulación del comportamiento de la planta a lo largo de toda su vida útil, la optimización del diseño y la generación automática de la documentación técnica con trazabilidad de datos para procesos de financiación, auditorías o solicitud de ayudas.

En palabras del consejero delegado y cofundador de digHy, Brais Armiño, la toma de decisiones tradicionales en este tipo de inversiones "deja fuera la mitad de las variables que van a determinar su rentabilidad", por lo que la herramienta se ha construido para integrar aspectos como el análisis a largo plazo, los servicios a la red eléctrica o las estrategias de certificación.

La empresa, que tiene su sede en Pontevedra y cuenta con un equipo procedente de la consultoría e ingeniería especializada en hidrógeno, tiene ya entre sus clientes a compañías nacionales e internacionales que utilizan la plataforma como base para sus diseños.

Por su parte, Enagás Emprende, iniciativa creada en 2015 para invertir en empresas que aceleran la transición energética en ámbitos como los gases renovables, la movilidad sostenible o la eficiencia energética, suma con digHy un total de 20 empresas creadas o participadas dentro de su portfolio.