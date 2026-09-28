Iberdrola notifica a la CNMC la compra del negocio de autoconsumo de Gesternova, pionera en energía renovable

Aún no se han detallado las condiciones económicas ni el impacto previsto en el mercado, ya que el expediente está en fase inicial de análisis por la CNMC.

Los adquirentes son Iberdrola y Nurevia Energía, mientras que la sociedad adquirida es Gesternova Servicios Energéticos, S.A.

La operación está registrada como una concentración empresarial por adquisición de control exclusivo, identificada con el expediente C/1722/26.

Iberdrola ha notificado a la CNMC la adquisición del negocio de autoconsumo de Gesternova, pionera en comercializar energía 100% renovable en España.

Iberdrola ha notificado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una operación para adquirir el control exclusivo del negocio de autoconsumo de la primera eléctrica en España que ha comercializado energía 100% renovable, Gesternova Servicios Energéticos.

El expediente, identificado como C/1722/26, figura en el registro del organismo regulador con fecha de entrada de la notificación del 22 de septiembre de 2026.

La operación aparece clasificada como una concentración empresarial por adquisición de control exclusivo y no afecta a actividades del sector eléctrico como la producción, transporte y distribución de electricidad, y el comercio de energía eléctrica.

En el procedimiento figuran como adquirentes Iberdrola y Nurevia Energía, mientras que la sociedad adquirida es Gesternova Servicios Energéticos, S.A.

La notificación abre el procedimiento de control de concentraciones de la CNMC, encargado de examinar las operaciones empresariales que pueden afectar a la competencia en los mercados.

La información pública disponible en el expediente identifica la operación y su fecha de registro. "Las partes están en conversación actualmente", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes conocedoras de la operación.

Sin embargo, no detalla todavía sus condiciones económicas, el perímetro concreto de los activos incluidos ni el impacto previsto sobre el mercado.

Un expediente en fase inicial

La última actualización publicada por la CNMC corresponde al 22 de septiembre y señala como último resultado la entrada de la notificación.

Por tanto, la ficha consultada no recoge todavía una decisión sobre la autorización de la operación ni eventuales compromisos o condiciones.

El expediente se tramita en el ámbito de Competencia y se encuadra en el análisis de concentraciones, distinto de los procedimientos sancionadores por prácticas anticompetitivas.

La presentación de la notificación no implica que el organismo haya detectado problemas de competencia, sino que la operación ha entrado en el circuito de supervisión correspondiente.

La resolución del expediente permitirá conocer si la CNMC autoriza la adquisición o si considera necesario adoptar alguna medida, en función de la información que examine durante el procedimiento.