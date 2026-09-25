Repsol alerta de que el 90% de su suministro de crudo no cumplirá las reglas ambientales de la UE sobre metano

Francia y otros países han solicitado una prórroga para adaptarse a los nuevos requisitos sobre emisiones de metano.

La Comisión Europea recomendó no sancionar durante tres años a quienes incumplan, pero las empresas aún podrían enfrentarse a demandas.

La compañía se ve obligada a firmar contratos sin la información requerida porque los proveedores no garantizan el cumplimiento de la normativa.

Repsol advierte que el 90% de su suministro de crudo no cumplirá las nuevas normas ambientales de la UE sobre el metano.

Repsol ha advertido de que alrededor del 90% de sus contratos de suministro de petróleo no cumplirán con los nuevos requisitos ambientales de la Unión Europea sobre el metano, los cuales entrarán en vigor el próximo 1 de enero.

El adjunto al consejero delegado de la firma española y director general de Transición Energética, Tecnología, Institucional, Luis Cabra, ha reconocido que Repsol se está viendo obligada a firmarlos porque la mayor parte de los proveedores de crudo no están aportando la información necesaria para comprobar si acatan la normativa europea.

Según ha explicado Cabra en una entrevista con 'Bloomberg', la compañía está teniendo que suscribir los contratos de suministro porque, de no hacerlo, no tendría suficientes insumos el año que viene.

"Sí, lo estoy haciendo. Tengo que hacerlo. De lo contrario, tendría que cerrar refinerías el 1 de enero de 2027", ha asegurado Cabra, que ha escrito a la Unión Europea avisando de que batallará judicialmente si los reguladores tratan de sancionar a Repsol.

La Comisión Europea ya instó en julio a los estados miembros a que no multasen durante tres años a quienes incumplan la exigencia de que todo el crudo, gas o carbón importado cuente con certificados que avalen una producción baja en metano, gas invernadero 80 veces más potente que el CO2.

No obstante, la moratoria de Bruselas no supone un aplazamiento formal en la aplicación de tales requisitos, por lo que las empresas que los transgredan podrían acabar siendo demandadas.

Francia ha solicitado, por ello, una prórroga de un año, mientras que más de una docena de países han pedido medidas similares.

"El hecho de que no se te impongan sanciones no significa que no estés incumpliendo la normativa".

"Alguien acudirá a los tribunales y dirá: 'Estos tipos están importando petróleo crudo que no cumple con la legislación vigente'", ha señalado Cabra.