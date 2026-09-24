Transición Ecológica abre la vía para adjudicar hasta 11 GW en nudos de transición justa

La adjudicación estará ligada a compromisos socioeconómicos y ambientales en las zonas donde se desarrollen los proyectos.

En once nudos, la asignación de capacidad será por orden de solicitud, mientras que en Guardo y Velilla se recurrirá a un procedimiento competitivo por alta demanda.

Los proyectos beneficiarios serán de energías renovables y almacenamiento, con especial atención a zonas como A Coruña, Almería, Asturias, Burgos, Cádiz, León, Palencia y Puertollano.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto dos consultas públicas para adjudicar hasta 11 GW de capacidad de acceso a la red eléctrica en nudos de transición justa.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto dos consultas públicas previas para regular la adjudicación de hasta 11 gigavatios (GW) de capacidad de acceso a la red eléctrica.

En concreto los destinados a proyectos de energías renovables y almacenamiento en nudos de transición justa, según ha informado el departamento que encabeza Sara Aagesen.

Las consultas, promovidas a través del Instituto para la Transición Justa, permanecerán abiertas entre el 24 de septiembre y el 8 de octubre.

Una de ellas aborda el procedimiento para conceder capacidad en 15 nudos que permanecían reservados, mientras que la segunda servirá para elaborar las bases de un concurso específico en los nudos de Guardo 220 kV y Velilla 400 kV, en Palencia.

La iniciativa parte de los resultados de la manifestación de interés realizada entre abril y junio para identificar proyectos empresariales de renovables y almacenamiento pendientes de conexión en zonas de transición justa de A Coruña, Almería, Asturias, Burgos, Cádiz, León, Palencia y Puertollano.

La capacidad de acceso disponible en conjunto asciende a un máximo de 11 GW.

Para once de los nudos, el Instituto para la Transición Justa plantea un procedimiento ágil de concurrencia simple: la capacidad se asignaría por orden de recepción de solicitudes, teniendo en cuenta los condicionantes técnicos y ambientales existentes.

Este mecanismo se aplicaría en Carrio 220 kV, Compostilla 220/400 kV, Garoña 220 kV, Robla 400 kV, Lada 400 kV, Litoral 400 kV, Montearenas 220/400 kV, Pinar del Rey 220/400 kV, Puentes García Rodríguez 400 kV, Puertollano 220 kV y Soto de Ribera 220/400 kV.

La adjudicación quedará en todos los casos vinculada a compromisos socioeconómicos en la zona de transición justa donde se implante cada proyecto, además del cumplimiento de los requisitos que determine la correspondiente evaluación ambiental.

En cambio, para Guardo y Velilla se propone un procedimiento de concurrencia competitiva, después de que la manifestación de interés identificara una demanda significativa vinculada principalmente a proyectos de bombeo hidroeléctrico reversible.

El concurso permitirá seleccionar las iniciativas mejor valoradas con criterios socioeconómicos y ambientales, en línea con otros procesos de transición justa ya celebrados.