Solaria gana 124,9 millones de euros en el primer semestre, un 52% más que hace un año

Solaria redujo su ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda a 3,9 veces, por debajo de su objetivo para 2028, y casi duplicó la capacidad contratada para centros de datos.

La división de infraestructura incrementó sus ventas un 355%, alcanzando los 99,6 millones de euros, impulsada por contratos para centros de datos.

La compañía duplicó su cifra de negocio hasta 167,2 millones de euros y el Ebitda creció un 50%, alcanzando 210,1 millones.

Solaria obtuvo un beneficio neto de 124,9 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 52% más que el año anterior.

Solaria ha obtenido un beneficio neto de 124,9 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 52% más que en el mismo periodo del año anterior, fruto de la entrada en operación de nueva capacidad y por el despegue de su negocio de infraestructura eléctrica para centros de datos.

A su vez, la compañía duplicó su cifra de negocio, con un alza del 111%, hasta 167,2 millones de euros, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) avanzó un 50%, hasta 210,1 millones de euros, lo que sitúa a la compañía en el 64% de su objetivo de 331 millones para el conjunto del ejercicio con solo transcurrida la mitad del año.

La compañía invirtió 275,8 millones de euros en el semestre y, aun así, redujo su ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda de los últimos doce meses hasta 3,9 veces, desde 5,4 veces al cierre de 2025.

El dato queda por debajo del objetivo de 4,8 veces que Solaria se había marcado para 2028.

"Estos resultados demuestran que Solaria cumple lo que promete", ha señalado el consejero delegado de Solaria, Arturo Díaz-Tejeiro.

"Hace menos de un año presentamos al mercado una hoja de ruta exigente y hemos alcanzado el 64% de nuestro objetivo de Ebitda para 2026; además, hemos conseguido con más de dos años de adelanto nuestra meta de apalancamiento y hemos casi duplicado la capacidad contratada para centros de datos".

"Esa capacidad de ejecución es la mejor garantía de creación de valor para nuestros accionistas".

La compañía celebrará en noviembre de 2026 un nuevo Día del Inversor bajo el lema 'Breaking Borders - Scaling Faster', en el que actualizará su plan estratégico y sus objetivos de crecimiento, según ha explicado este jueves.

Nuevo motor de crecimiento

El principal catalizador del semestre fue la división de infraestructura, cuyas ventas se dispararon un 355%, hasta 99,6 millones de euros, frente a 21,9 millones un año antes.

En solo seis meses, este negocio ha facturado un 34% más que en todo 2025.

Los ingresos proceden principalmente del cumplimiento de hitos de su modelo de Powered Land, que ofrece suelo con conexión eléctrica garantizada a promotores de centros de datos.

Solaria ha firmado un segundo acuerdo de 213 MW para centros de datos, que eleva la capacidad contratada a 438 MW y casi duplica los 225 MW iniciales anunciados en su Día del Inversor de noviembre de 2025.

La planta solar de Oliva, de 175 MW y con las obras finalizadas, dará servicio a un proyecto de centro de datos de 70 MW en Daganzo (Madrid).