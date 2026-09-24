La portuguesa Greenvolt inicia un megaproyecto de baterías para almacenamiento de energía, de 600 MW, en Polonia

BYD Energy Storage suministrará la tecnología de baterías, y Greenvolt colabora con P&Q y ONDE para la infraestructura eléctrica del proyecto.

El proyecto proporcionará flexibilidad al sistema eléctrico polaco, facilitando la integración de energía eólica y solar y equilibrando la oferta y demanda de electricidad.

La instalación será la mayor de su tipo en Polonia y una de las más grandes de Europa, con operación comercial prevista para finales de 2027.

Greenvolt inicia la construcción de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 600 MW y 2,4 GWh en Siedlce, Polonia.

Greenvolt Group, a través de Greenvolt Power, su división dedicada a las energías renovables a gran escala, ha iniciado la construcción del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Siedlce, de 600 MW / 2,4 GWh, en Polonia.

Greenvolt es una empresa que forma parte de la cartera de KKR, dedicado al 100% a las energías renovables, que cuenta con una cartera de proyectos ponderada por probabilidad de 12,7 GW.

El proyecto será la mayor instalación de almacenamiento (BESS) del país y una de las más grandes de Europa, y está previsto que entre en funcionamiento comercial a finales de 2027.

Siedlce forma parte de la creciente cartera de almacenamiento en baterías de Greenvolt, que actualmente cuenta con una cartera de proyectos de BESS ponderada por probabilidad de aproximadamente 4,6 GW, incluidos unos 2,4 GW en Polonia.

El almacenamiento en baterías se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de la estrategia de crecimiento de Greenvolt, que abarca tanto proyectos a escala industrial como soluciones "behind-the-meter" para clientes comerciales e industriales en varios mercados europeos, a través de Greenvolt Next.

“Con Siedlce, volvemos a pasar de los planes a la ejecución", señala João Manso Neto, CEO de Greenvolt Group.

Lo más importante es construir activos, crear valor real y reforzar la infraestructura necesaria para integrar más energía renovable en el sistema. Polonia es un mercado clave para nosotros, y el almacenamiento en baterías se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de nuestro crecimiento”.

Con una potencia de 600 MW y una capacidad de almacenamiento de 2,4 GWh, Siedlce aportará flexibilidad adicional al sistema eléctrico polaco al almacenar electricidad durante los periodos de elevada generación renovable y ponerla a disposición cuando aumente la demanda.

Esto favorecerá la integración de la generación eólica y solar y contribuirá a equilibrar la oferta y la demanda de electricidad.

Siedlce se suma a la creciente trayectoria de Greenvolt Power en el ámbito del almacenamiento en baterías en Polonia.

Turośń Kościelna, con 200 MW / 800 MWh, entró en funcionamiento en julio de 2026, mientras que se espera que Ełk, también de 200MW / 800MWh, alcance la explotación comercial en el cuarto trimestre de este año.

Una vez que los tres proyectos estén operativos, proporcionarán en conjunto 1GW de potencia y 4GWh de capacidad de almacenamiento.

“Ahora estamos pasando a la fase de construcción en Siedlce, una vez formalizados los acuerdos de suministro de baterías y de conexión a la red", afirma por su parte Weronika Nowak, CEO de Greenvolt Power.

"La experiencia que hemos adquirido en Turośń Kościelna y Ełk nos proporciona una base sólida para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, y nuestra prioridad es mantener ese impulso y poner en funcionamiento la central de Siedlce a finales de 2027".

BYD Energy Storage suministrará la tecnología de baterías. El diseño del proyecto incluye 210 contenedores de baterías y 105 contenedores de transformadores equipados con sistemas de conversión de energía, lo que permite que la electricidad fluya entre las baterías y la red eléctrica.

Greenvolt Power está colaborando con la empresa de ingeniería y construcción P&Q y con el contratista y promotor de energías renovables ONDE en la infraestructura eléctrica del proyecto.