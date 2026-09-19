El fondo francés Ardian se queda con el negocio del hidrógeno verde en España al invertir unos 200 millones

El fondo francés también participa en empresas tecnológicas y de combustibles sostenibles vinculadas al hidrógeno, consolidando su presencia en toda la cadena de valor del sector en España.

Ardian tiene presencia destacada en el proyecto Onuba de Moeve en Huelva, con una inversión conjunta prevista de más de 1.000 millones de euros y una exposición económica atribuible de unos 110-115 millones.

A través de Hy24, Ardian controla indirectamente una participación relevante en Enagás Renovable, que gestiona más de 20 proyectos y 850 MW de capacidad de electrólisis.

El fondo francés Ardian se consolida como uno de los principales inversores en el hidrógeno verde en España, con una exposición económica estimada en 200 millones de euros.

El fondo francés Ardian está reforzando su posición en el mercado español del hidrógeno renovable hasta convertirse en uno de los principales inversores financieros del sector.

A través de Hy24, la plataforma de inversión creada junto a FiveT Hydrogen y participada al 50% por Ardian, el grupo ha pasado a controlar indirectamente una parte relevante de los principales proyectos españoles de hidrógeno.

Una estimación realizada a partir de sus participaciones permite situar en alrededor de 200 millones de euros su exposición económica potencial al negocio español.

Cofides y el fondo francés Ardian entran en el mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa liderado por Moeve

Sin embargo, es una cifra que no equivale a desembolsos directos realizados por Ardian y no todas las cantidades invertidas por Hy24 se han hecho públicas.

El movimiento más importante se produjo el pasado abril, cuando Hy24 elevó del 30% al 80% su participación en Enagás Renovable, tras adquirir a Enagás un 40% por 48 millones de euros.

La operación convirtió al fondo en accionista mayoritario y de control de la compañía, mientras que Enagás mantiene el 20%.

Sin embargo, no hay que olvidar que Ardian es un inversor que lleva años construyendo una posición en las infraestructuras españolas: energía, renovables, fibra, telecomunicaciones y transporte.

Enagás Renovable

Enagás Renovable constituye una de las principales plataformas españolas de producción de hidrógeno y gases renovables.

Su cartera reúne actualmente más de 20 proyectos y más de 850 MW de capacidad de electrólisis, ocho de ellos con decisión final de inversión.

Entre ellos figuran GreenHysland, en Mallorca; el proyecto de Cartagena; Bilbao e-Fuels; Catalina y Onuba, en Huelva.

La participación de Ardian en esta plataforma es indirecta.

Al controlar el 50% de Hy24, el fondo francés tiene económicamente atribuible la mitad de la participación que Hy24 mantiene en Enagás Renovable.

Sobre una cartera cuya inversión prevista y el valor de los distintos proyectos no se corresponde exactamente con el precio pagado por las acciones, las estimaciones apuntan a una exposición de varias decenas de millones de euros.

Proyecto Onuba de Moeve

Pero la operación más visible de esta estrategia es Onuba, la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que Moeve está construyendo en Palos de la Frontera (Huelva).

El proyecto contará inicialmente con 300 MW de electrólisis y contempla una inversión conjunta superior a 1.000 millones de euros, incluida la infraestructura asociada y una planta fotovoltaica para autoconsumo.

Moeve mantiene el 51% de Onuba, mientras que Hy24 y COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), una sociedad público-privada española que ofrece financiación a medio y largo plazo para proyectos de inversión empresarial, suman conjuntamente otro 29%.

El 20% restante corresponde a Enalter, sociedad participada mayoritariamente por Enagás Renovable (y la renovable española Alter Enersun).

De esta forma, Ardian tiene una doble vía de exposición al proyecto. Por un lado, a través del 14,5% que posee Hy24 en Onuba: al tener Ardian el 50% de Hy24, la participación económica atribuible al fondo francés es del 7,25%. Por otro, existe una segunda exposición indirecta a través de Enagás Renovable y su participación en Enalter.

Si se aplica esta estructura accionarial a los más de 1.000 millones de inversión previstos para Onuba, la exposición económica atribuible a Ardian se situaría en el entorno de 110-115 millones de euros. No se trata, sin embargo, de una aportación directa de ese importe: el proyecto cuenta con financiación pública, financiación bancaria y las aportaciones de todos sus accionistas.

Otros proyectos

La huella de Hy24 en España va además más allá de los grandes proyectos de producción. El fondo también ha entrado en H2SITE, compañía vasca especializada en tecnologías de separación y producción de hidrógeno.

En enero de 2025, Hy24 fue uno de los dos inversores que lideraron una ronda de financiación de 36 millones de euros, junto a SC Net Zero Ventures. La cantidad aportada específicamente por Hy24 no se hizo pública.

Otro activo es Elyse Energy, compañía que desarrolla proyectos de e-metanol y combustibles sostenibles en Francia y España. Hy24 participa en la compañía y en 2024 formó parte, junto a PGGM, Bpifrance y Mirova, de una operación de financiación de unos 120 millones de euros. Tampoco en este caso se hizo pública la aportación individual de Hy24.

La estrategia de Ardian se articula, por tanto, a través de una plataforma especializada que gestiona actualmente más de 2.000 millones de euros mediante sus fondos de infraestructuras y tecnologías de hidrógeno.

El Clean Hydrogen Infrastructure Fund cerró en 2022 con 2.000 millones de euros de compromisos y tiene inversiones repartidas por Europa, América y Asia.

España se ha convertido en una de las principales apuestas de esta estrategia.

Con el control de Enagás Renovable, la participación en Onuba y las inversiones en tecnologías y combustibles derivados del hidrógeno, Ardian ha construido indirectamente una posición que abarca desde la producción de la molécula hasta sus tecnologías, transporte y transformación en combustibles verdes.

La estimación de más de 200 millones de euros debe entenderse, por tanto, como una aproximación a la exposición económica de Ardian al ecosistema español del hidrógeno, y no como una cifra oficial de capital desembolsado.

La ausencia de información pública sobre el importe aportado por Hy24 en varias de sus operaciones impide establecer una cifra exacta.