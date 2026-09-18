Acciona designa a Mollinedo Chocano como secretario no consejero del Consejo y a Vega-Penichet como vicesecretario

La compañía ha agradecido a Vega-Penichet su labor como secretario y ha destacado su continuidad en el Consejo como vicesecretario.

El cambio fue aprobado en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 17 de septiembre, tras informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Jorge Vega-Penichet López ha sido designado vicesecretario no consejero del máximo órgano de gobierno de la compañía.

Acciona ha nombrado a José Joaquín Mollinedo Chocano como secretario no consejero del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración de Acciona ha acordado el nombramiento de José Joaquín Mollinedo Chocano como secretario no consejero y de Jorge Vega-Penichet López como vicesecretario no consejero del máximo órgano de gobierno de la compañía.

El acuerdo fue adoptado en la reunión del Consejo de Administración celebrada este jueves, 17 de septiembre, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según ha comunicado Acciona a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De este modo, Mollinedo Chocano asumirá las funciones de secretario del Consejo de Administración de Acciona, mientras que Vega-Penichet López pasará a ocupar el cargo de vicesecretario, ambos en condición de no consejeros.

El relevo supone, por tanto, un cambio en la Secretaría del Consejo, pero mantiene a Vega-Penichet vinculado a este órgano en calidad de vicesecretario.

La compañía ha destacado expresamente su continuidad después de los años en los que ha desempeñado las funciones de secretario del Consejo.

En concreto, el órgano de administración de Acciona ha agradecido a Vega-Penichet "su desempeño" como secretario durante todos estos años, así como su continuidad como vicesecretario.

La comunicación remitida a la CNMV está fechada el 18 de septiembre de 2026 y se realiza en cumplimiento del artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

El cambio se produce en el marco de la estructura de gobierno corporativo de Acciona, cuyo Consejo está presidido por José Manuel Entrecanales Domecq y cuenta con Juan Ignacio Entrecanales Franco como vicepresidente.

La compañía publica en su página de gobierno corporativo la composición y las funciones de su Consejo de Administración y sus comisiones.