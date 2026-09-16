Von der Leyen aboga por un "futuro eléctrico" y por duplicar su peso en el consumo energético de la UE

Advierte de que la capacidad de generación renovable crece más rápido que las infraestructuras eléctricas y pide acelerar inversiones en redes y almacenamiento energético.

Von der Leyen apuesta por aumentar la generación energética en Europa con renovables, nuclear, biometano y otras tecnologías, bajo un enfoque tecnológicamente neutral.

La presidenta de la Comisión Europea destaca la necesidad de reducir la dependencia de importaciones de combustibles fósiles, que han supuesto un gasto extra de 90.000 millones de euros desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo.

Ursula von der Leyen propone duplicar el peso de la electricidad en el consumo energético de la UE para 2040.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apostado este miércoles por avanzar hacia un "futuro eléctrico" en Europa.

Para ello, hay que duplicar el peso de la electricidad en el consumo energético de la UE para 2040.

También ha advertido de que el bloque ha gastado 90.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo.

"Nuestro objetivo es duplicar la cuota de electricidad para 2040", ha dicho. Con ello, Europa podría reducir su factura de importación de combustibles fósiles en 260.000 millones de euros al año.

"En definitiva, hagamos eléctrico el futuro de Europa. Es imprescindible", ha defendido durante su discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

La jefa del Ejecutivo comunitario ha situado esta apuesta en el objetivo de reducir la dependencia energética exterior de la Unión, después de advertir de que Europa no puede seguir siendo una "potencia industrial" mientras afronte unos precios de la energía "estructuralmente demasiado altos".

En este sentido, ha señalado que la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han vuelto a evidenciar la vulnerabilidad del bloque ante los combustibles fósiles importados.

"Hemos gastado 90.000 millones de euros más desde que comenzó la guerra sin añadir una sola molécula de energía", ha lamentado Von der Leyen.

Ha defendido que la respuesta pasa por producir más energía en Europa y reducir la exposición a las importaciones.

Para ello, la dirigente alemana ha abogado por aumentar la generación mediante renovables y energía nuclear, además del biometano y otras tecnologías, siguiendo un enfoque "tecnológicamente neutral" que permita avanzar hacia una mayor independencia energética.

Von der Leyen ha puesto también el foco en las redes eléctricas, al advertir de que el aumento de la capacidad de generación no está siendo acompañado al mismo ritmo por las infraestructuras necesarias para incorporarla al sistema.

Así, ha señalado que Europa instaló el pasado año más de 80 gigavatios de capacidad renovable, pero existe un volumen seis veces superior todavía a la espera de conectarse, por lo que ha reclamado acelerar las inversiones en redes, agilizar las conexiones y desarrollar el almacenamiento energético.