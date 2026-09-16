Transición Ecológica anuncia una inversión superior a 17.000 millones en la Planificación Eléctrica a 2030

Se prevé aumentar un 17% el número de subestaciones y un 11% la longitud de líneas eléctricas, reforzando la capacidad de la red para nuevas demandas y electrificación de infraestructuras.

El incremento responde a las 2.566 alegaciones recibidas durante la audiencia pública, destacando la demanda de energía como principal prioridad.

La inversión supone un 30% más de lo inicialmente previsto y un 144% más respecto a la planificación vigente.

El Gobierno anuncia una inversión superior a 17.000 millones de euros en la red eléctrica española hasta 2030.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anuncia más inversiones para ampliar la red eléctrica en España.

Ha sido en el Congreso de los Diputados donde ha presentado una Propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030.

Actualmente se encuentra en tramitación y “va a suponer una inversión de más de 17.000 millones de euros, un 30% por encima de los planteado inicialmente y un 144% por encima de la vigente”.

La Propuesta de planificación sometida a audiencia pública contemplaba una inversión de 13.600 millones para cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.

Pero tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas, ese volumen de inversión ha crecido hasta superar los 17.000 millones.

“Es la mayor inversión en redes eléctricas de este país, porque nuestra política energética ha generado un gran apetito inversor: más industria, más vivienda y más renovables”, ha valorado Aagesen.

Demanda de energía

A diferencia de otras planificaciones anteriores, la demanda es la gran protagonista en esta ocasión, aglutinando el 41% de las propuestas recibidas, seguidas por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%.

Así, en el nuevo texto, tras la fase de alegaciones, las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución han crecido un 52% con relación a la Propuesta original, hasta alcanzar las 300.

Y las posiciones para consumo directo en transporte han crecido un 12%, hasta las 162. Igualmente, se han incrementado un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59.

Tras la audiencia también ha aumentado el número de subestaciones un 17%, hasta las 193, así como la longitud de las líneas eléctricas previstas, que se eleva un 11% hasta los 6.706 kilómetros, a lo que se añade un incremento del 6% de las redes existentes repotenciadas, hasta los 8.164 kilómetros.