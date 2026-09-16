Enrique Riquelme traslada su patrimonial y el centro de decisión de Cox a Panamá

Tras la compra de Iberdrola México, Cox se convierte en el principal generador y suministrador privado de electricidad en el país.

Cox tiene previsto invertir más de 7.000 millones de dólares en proyectos estratégicos de agua y energía en la región.

La decisión responde a razones operativas y al hecho de que el 95% del negocio del grupo se desarrolla en Latinoamérica.

Enrique Riquelme traslada la sociedad patrimonial y el centro de decisión de Cox para las Américas a Panamá, manteniendo la sede corporativa en España.

Enrique Riquelme ha trasladado su sociedad patrimonial y la gestión de los activos de Cox a Panamá donde estará el nuevo centro de decisión del grupo para las Américas, según ha comunicado este miércoles la compañía.

Desde Cox explican a EL ESPAÑOL-Invertia que la decisión no se toma por motivos fiscales sino por razones operativas y porque Latinoamérica es donde mantiene la mayor parte de su negocio, el 95% del total.

De hecho, han explicado que esta decisión forma parte de un proceso de reestructuración más amplio que se conocerá en las próximas semanas. En España mantendrán la sede corporativa.

Enrique Riquelme es el dueño de Cox, empresa de energía con una facturación anual de 1.140 millones de euros, pero se hizo conocido para el gran público tras presentarse a las elecciones del Real Madrid.

Pese a perder frente a Florentino Pérez el pasado mes de junio logró instalar en la opinión pública un relato de empresario joven, exitoso y representante de una nueva generación de hombres de negocios españoles.

De esta manera, Cox establecerá en Panamá su sede regional para las Américas, una decisión "alineada con la evolución del grupo y con el creciente peso que estos mercados tienen en su actividad".

La compañía cuenta con un plan de inversiones previsto superior a los 7.000 millones de dólares en proyectos estratégicos de agua y energía en la región.

Cox sitúa a Panamá como punto de encuentro para instituciones financieras, organismos multilaterales y compañías internacionales que convierten al país "en una plataforma estratégica para acompañar el crecimiento de la compañía en la región".

Enrique Riquelme, presidente ejecutivo del grupo, alternará su actividad entre Panamá y España, manteniendo la conexión entre la plataforma corporativa europea, los mercados financieros internacionales y los principales centros de actividad del grupo.

Pero trasladará parte de su actividad a Panamá para liderar desde la región la ejecución de la estrategia de crecimiento de Cox en la región.

Es así como Cox pasa a tener una dirección corporativa global desde España, donde se mantiene la sede del grupo y se gestionará la Service Co, la plataforma de servicios.

Mientras que Panamá se convertirá en la plataforma regional para las Américas, desde la que se coordinará el desarrollo y gestión de los principales proyectos e inversiones de la compañía en la región a través de la Asset Co, gestión de todos los activos.

Por su parte, en México se mantendrá la gestión de todos los activos del grupo en el país, uno de los mercados estratégicos para su crecimiento tras la compra de Iberdrola México.

Cox indica que el refuerzo de la presencia regional permitirá acompañar de forma más cercana proyectos estratégicos como la desaladora de Rosarito, recientemente adjudicada en México.

Precisamente en Panamá, Cox se ha reforzado recientemente su posicionamiento con la adjudicación de un contrato de suministro de energía eólica a largo plazo.

Facturación de Cox

En Guatemala avanza con nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento energético, fortaleciendo la resiliencia y flexibilidad del sistema eléctrico del país.

Asimismo, en Brasil ha puesto en operación su primera concesión de transmisión eléctrica antes del calendario previsto, dentro de una plataforma desde la que ya desarrolla más de 1.500 kilómetros de líneas de transmisión y subestaciones de alta tensión.

En 2025, Cox registró una facturación de 1.140 millones de euros, lo que supuso un incremento del 62 % en comparación con el ejercicio anterior.

Del mismo modo, registró un Ebitda récord de 225 millones de euros, un 23 % más, y un beneficio neto de 69 millones de euros, un 16 % más que en 2024.

Iberdrola México

La compañía dio un nuevo salto en su crecimiento al comprar Iberdrola México en abril de este año, una operación valorada en 4.000 millones de dólares.

La compañía pasó a convertirse en la principal generadora y suministradora privada de electricidad en el país americano. La operación se cerró mediante un préstamo puente de 2.650 millones de dólares respaldado por diversas entidades bancarias.