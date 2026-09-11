Moeve duplicará los descuentos a sus clientes desde el 15 de septiembre hasta finales de noviembre con 10 cts./litro

La promoción incluye además sorteos de premios como balones, camisetas y entradas para partidos por compras superiores a 40 euros en estaciones Moeve.

Los clientes profesionales recibirán 10 céntimos de descuento directo por litro a través de 'Moeve pro direct' en toda la red Moeve y Cepsa.

Más de 4 millones de usuarios del programa 'Moeve gow' podrán beneficiarse y acumular hasta 40 céntimos por litro si combinan diversas ventajas.

Moeve duplicará los descuentos para clientes desde el 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre, ofreciendo 10 céntimos por litro de saldo en repostajes.

Moeve ha anunciado este viernes el lanzamiento de una nueva campaña con la que duplicará los descuentos actuales a sus clientes desde el 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre.

El objetivo es aliviar sus bolsillos en el actual contexto de elevados precios de la energía.

Según ha informado la empresa, durante este periodo, los más de 4 millones de usuarios del programa de fidelización 'Moeve gow' obtendrán 10 céntimos por litro de saldo en sus repostajes con cualquier método de pago para particulares.

Esto supone el doble del ahorro habitual.

Asimismo, los miembros de este programa podrán acumular un ahorro de hasta 40 céntimos por litro de combustible al combinar esta ventaja con otros beneficios asociados.

De modo que un conductor que realice un repostaje de 50 litros podrá sumar hasta 20 euros de saldo.

La compañía ha recordado que cualquier cliente puede unirse al programa de manera inmediata, gratuita y sencilla.

Descuento para profesionales

En paralelo, Moeve aplicará durante el mismo periodo un descuento directo de 10 céntimos por litro de combustible a sus clientes profesionales a través de 'Moeve pro direct'.

Busca aliviar el gasto energético de empresas, autónomos y conductores profesionales.

Las promociones se aplicarán en toda la red de estaciones de servicio de Moeve y Cepsa en España y estarán disponibles para cualquier tipo de combustible, incluyendo gasolinas, gasóleos y gas licuado del petróleo.

El vicepresidente ejecutivo de Mobility en Moeve, Pierre-Yves Sachet, ha destacado que la intención de la compañía en un contexto excepcional de altos precios de los combustibles en los mercados internacionales es "facilitar el día a día" de sus clientes ofreciendo un descuento adicional.

"Creemos que la mejor manera de agradecer su confianza es ayudarles a que su movilidad les cueste menos", ha afirmado.

Esta iniciativa coincidirá además hasta el 31 de octubre con la promoción 'Saca partido a cada parada', vinculada al patrocinio de la compañía de LALIGA y La Liga F.

Mediante esta campaña complementaria, las compras de 40 euros o más en sus estaciones de servicio permitirán optar a premios como balones, camisetas oficiales y entradas para partidos.