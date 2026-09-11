bp lleva a la Fórmula 1 su combustible de última tecnología bp Ultimate para el equipo Audi Revolut

La colaboración entre bp y Audi en Fórmula 1 impulsa la innovación y permite aplicar los avances tecnológicos de la competición a los combustibles para vehículos de carretera.

El desarrollo incluyó la evaluación de 70 componentes y 400 combustibles piloto, además de pruebas exhaustivas en la unidad de potencia de Audi.

El combustible fue creado para cumplir con las exigencias técnicas y de sostenibilidad del reglamento de la FIA para 2026.

bp ha presentado en el Circuito del Jarama su combustible bp Ultimate Racing, desarrollado para el equipo Audi Revolut F1® Team.

Con motivo de la llegada de la Fórmula 1® a Madrid, bp ha llevado al Circuito del Jarama la tecnología desarrollada para el combustible que impulsa al Audi Revolut F1® Team.

Ha mostrado cómo la competición puede actuar como banco de pruebas para acelerar la innovación en movilidad.

La compañía ha mostrado el trabajo tecnológico desarrollado en torno a bp Ultimate Racing y cómo los aprendizajes obtenidos en la pista pueden contribuir a la evolución de los combustibles destinados a los vehículos de carretera.

bp Ultimate Racing es un combustible formulado específicamente para la nueva unidad de potencia del Audi Revolut F1® Team y desarrollado para responder a las exigencias técnicas y de sostenibilidad del nuevo reglamento de la FIA para 2026.

En este proceso, el equipo tecnológico de bp evaluó 70 componentes potenciales, desarrolló 400 combustibles piloto y ensayó 200 formulaciones en la unidad de potencia de Audi.

Además, suministró 240.000 litros de combustible de prueba a las instalaciones de Audi en Neuburg (Alemania), donde se realizaron ensayos intensivos de resistencia y rendimiento.

La temporada 2026 ha marcado el debut de Audi como constructor en la Fórmula 1® y el inicio de su alianza con bp como socio tecnológico oficial del Audi Revolut F1® Team.

Su trabajo conjunto comenzó en 2022, lo que permitió establecer desde las primeras fases del proyecto una estrecha colaboración entre ambas compañías para colaborar conjuntamente en el desarrollo de las soluciones necesarias para la nueva unidad de potencia.

“La Fórmula 1® nos ofrece un entorno de máxima exigencia en el que cada detalle cuenta y la tecnología tiene que responder al máximo nivel de rendimiento, eficiencia y fiabilidad", destaca Andrés García, Asesor de Carburantes del Programa de F1® de bp.

"Nuestro trabajo junto a Audi nos permite poner ese conocimiento a prueba en competición y, al mismo tiempo, aprender de lo que sucede en pista".

"Un aprendizaje que no se queda en el circuito, pues contribuye al desarrollo futuro de nuestros combustibles para vehículos de carretera, contribuyendo a trasladar la innovación de la Fórmula 1® a la movilidad cotidiana”, añade.

Con la temporada ya en marcha, el desarrollo continúa en los circuitos.

bp suministra el combustible de competición al Audi Revolut F1® Team y proporciona asistencia técnica en cada Gran Premio mediante un laboratorio móvil y la presencia de un especialista tecnológico.

Los datos obtenidos durante las carreras se incorporan al proceso de desarrollo para seguir optimizando el combustible y su interacción con la unidad de potencia, en un proceso de mejora continua que combina el trabajo en las instalaciones de desarrollo con la experiencia en pista.

Este conocimiento generado en competición puede trasladarse también a los combustibles destinados a los vehículos de carretera.

Los especialistas del Centro Tecnológico de bp que trabajan en el combustible de competición participan asimismo en el desarrollo de los combustibles comerciales de la compañía, facilitando la transferencia de conocimiento entre ambos ámbitos.

En este contexto, los combustibles bp Ultimate pueden permitir a los conductores recorrer hasta 840 kilómetros más al año.

La conexión entre la competición y la carretera forma parte del enfoque de bp para aprovechar el conocimiento generado en entornos de máxima exigencia tecnológica y aplicarlo al desarrollo de soluciones para la movilidad cotidiana.

Así, la experiencia adquirida junto al Audi Revolut F1® Team puede contribuir a seguir impulsando la evolución de los combustibles destinados a los conductores.