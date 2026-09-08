El gigante ruso Rosneft envía el primer crudo del proyecto petrolero Vostok, valorado en 135.000 millones de euros

Salida a puerto del proyecto Vostok Oil de Rosneft, situado en la península rusa de Taimir Invertia

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Las claves Generado con IA Rosneft ha enviado el primer cargamento de crudo del proyecto petrolero Vostok en Siberia Oriental, valorado en 135.000 millones de euros. El proyecto Vostok es el mayor desarrollo petrolero nuevo de Rusia y podría producir entre 50 y 100 millones de toneladas de crudo al año. A pesar de las sanciones y la retirada de socios occidentales, Rosneft ha utilizado tecnología nacional para avanzar en el proyecto y exportar el crudo, principalmente hacia Asia. El proyecto está vinculado al desarrollo de la Ruta Marítima del Norte y busca fortalecer la presencia industrial y de recursos en el Ártico, el Báltico y el Lejano Oriente ruso.

El gigante ruso Rosneft ha enviado el primer cargamento de crudo del proyecto petrolero Vostok en Siberia Oriental, a pesar de las sanciones contra la industria energética rusa y la retirada de socios comerciales occidentales.

Se espera que, a plena capacidad, el proyecto produzca entre 50 y 100 millones de toneladas de crudo al año.

El proyecto petrolero Vostok es el mayor desarrollo petrolero nuevo de Rusia y comprende un grupo de yacimientos en el krai de Krasnoyarsk, algunos ya en producción y el resto de reciente descubrimiento.

Se han perforado un total de 2.000 pozos en el yacimiento, según declaró el director ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin, quien añadió que los yacimientos cuentan con reservas combinadas de unos 7.000 millones de toneladas de crudo bajo en azufre.

El proyecto petrolero de Vostok tenía un coste estimado de 157.000 millones de dólares en 2019 (135.000 millones de euros).

En aquel entonces, Rosneft contaba con socios occidentales en el proyecto, entre ellos Trafigura y Vitol, apostando por una demanda de petróleo que se mantendría fuerte a pesar del cambio político a favor de la electrificación.

Los costes totales asociados con la operación de los yacimientos durante su vida útil productiva se estimaron en 170.000 millones de dólares (146.000 millones de euros) en 2021.

"El mundo consume petróleo, pero no está dispuesto a invertir en él", declaró Sechin en aquel entonces en un discurso clave, advirtiendo que el plan de las grandes petroleras para reducir la exploración y producción de petróleo y gas provocaría un déficit de suministro.

"Esta tendencia [de baja inversión en exploración y producción] podría convertirse en una "nueva normalidad" para las grandes compañías petroleras mundiales y resultar en el agotamiento de las reservas. El mundo corre el riesgo de enfrentar un grave déficit de petróleo y gas".

Con la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales contra Rusia, las grandes empresas comercializadoras de materias primas se retiraron, al igual que TotalEnergies de los proyectos de GNL de Novatek, pero los proyectos en sí no se archivaron.

En cambio, Rosneft vendió algunos activos para centrarse en Vostok Oil y utilizó tecnología de perforación desarrollada en el país para este megaproyecto.

"Las plataformas están equipadas con una subestructura hidráulica que mejora la precisión de la perforación, así como con sistemas de accionamiento superior de producción nacional capaces de perforar pozos de hasta 6.000 metros de longitud", declaró el director ejecutivo de Rosneft en el anuncio del primer envío de crudo.

Su puesta en marcha estaba prevista para 2024, pero dado el entorno de sanciones en el que Rosneft ha tenido que operar, era de esperar un retraso de dos años.

Los planes de producción originales contemplaban una tasa diaria de 600.000 barriles en 2024, que aumentaría a 1 millón de barriles diarios durante la segunda fase del proyecto y, finalmente, a 2 millones de barriles diarios en su punto máximo.

Destino: Asia

En cuanto a los destinos, Asia es la opción más obvia, y Sechin así lo ha afirmado. Sin embargo, el alto ejecutivo de Rosneft también declaró que el petróleo del grupo de yacimientos en la península de Taymyr fluiría "hacia el oeste", según un informe de Bloomberg.

El primer cargamento, por su parte, se ha embarcado en un petrolero Arc7 con bandera rusa, especializado en hielo, en el puerto ártico de Sever.

El proyecto está vinculado al trabajo que Rusia lleva años realizando para desarrollar sus recursos árticos y establecer la Ruta Marítima del Norte como una importante vía comercial, algo en lo que el cambio climático aparentemente está contribuyendo al alargar el periodo durante el cual la ruta es transitable.

La ingeniería también está extendiendo este período con los nuevos rompehielos que ya están en funcionamiento.

"La puesta en marcha del proyecto petrolero Vostok forma parte de los esfuerzos a gran escala para desarrollar Siberia, el Ártico y el Lejano Oriente, incluida la creación del Corredor de Transporte Transártico", declaró el presidente Vladimir Putin en la inauguración del proyecto.

"Creará una ruta única que conectará la región del Báltico, el Ártico y el Lejano Oriente, abriendo un camino corto, rentable y —algo crucial en la actual y compleja situación internacional— fiable y seguro hacia los mayores mercados del mundo".

Mientras tanto, la UE insiste en su oposición a la perforación de gas en el Ártico, mientras que Putin afirma que "el Corredor de Transporte Transártico nos permitirá impulsar nuevos proyectos energéticos y de otro tipo en el Ártico, fortalecer la base industrial, de materias primas y de producción de la región, y no solo extraer, sino también procesar los recursos naturales".