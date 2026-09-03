La 'operación reforzada' de Redeia encarece 3.570 millones la factura de la luz mientras las renovables tiran 400 millones

España produce cada vez más electricidad renovable que no puede evacuar, lo que supone costes adicionales y afecta la rentabilidad de nuevos proyectos.

Las renovables han perdido cerca de 400 millones de euros por vertidos, afectando a unas 1.560 plantas y casi 10.000 GWh de producción no aprovechada.

El mayor uso de centrales de ciclo combinado (gas) por seguridad del sistema coincide con precios internacionales elevados, impactando en el coste final.

La 'operación reforzada' de Red Eléctrica tras el apagón ha encarecido la factura de la luz en 3.570 millones de euros este año, un 37% más que en 2025.

El sistema eléctrico español se enfrenta a un doble dilema. Por un lado, la 'operación reforzada' activada por Red Eléctrica, el operador del sistema, desde el apagón del 28 de abril de 2025, ya supone un coste de 3.570 millones de euros en lo que va de año, un 37% más que en el mismo periodo de 2025.

Es lo que refleja el último informe del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, integrado por Aelec, ACIE, Acenel, AEGE, CEOE, Cepyme y organizaciones industriales y de consumidores.

Un servicio para aumentar la seguridad del sistema que recurre a un mayor uso de las centrales de ciclo combinado (gas), precisamente en un contexto de precios disparados en los mercados internacionales.

Y mientras tanto, se multiplican los vertidos de la generación renovable. Con datos de los últimos 30 meses de la web Curtailment.es, el sector ya ha perdido 391 millones de euros, afectando a unas 1.560 plantas y a una producción de casi 10.000 GWh.

El resultado es que una parte creciente del ahorro que proporcionan las renovables queda neutralizada por los costes asociados a gestionar un sistema cada vez más complejo.

El gas escala a 75 euros/MWh

Los almacenes de gas en España se encuentran al 72,5% de su capacidad. En Europa, ese porcentaje cae al 58%, su menor nivel desde hace 20 años.

Y mientras los países se preparan para la llegada del invierno y el encendido de las calefacciones comprando más gas, pero mucho más caro, la generación renovable bate récords de producción reduciendo el precio de la electricidad en las horas solares.

Sólo en la segunda quincena de agosto, los consumidores soportaron un sobrecoste de 19,20 euros por MWh, equivalente a más de 210 millones de euros. Desde comienzos de año, el sobrecoste medio asciende a 21,60 euros/MWh, un nivel similar al coste de las redes.

El impacto no es menor. Según el Observatorio, estos servicios representan, aproximadamente, el 7% de la factura de un hogar, el 10% de la de una pyme y hasta el 17% de la de un consumidor electrointensivo.

Este miércoles 2 de septiembre, el índice holandés TTF, el de referencia para Europa, ha llegado a superar los 75 euros/MWh, su nivel más alto desde enero de 2023.

Y la factura por el consumo de energía eléctrica para un electrointensivo en España es un 44% más cara que en Francia y un 12% superior que en Alemania, según datos del barómetro de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).

Vertidos renovables

Y aquí aparece el segundo problema: España está produciendo cada vez más electricidad renovable que no siempre puede ser evacuada o aprovechada.

Los datos de seguimiento del curtailment muestran cómo las restricciones sobre la generación renovable se han convertido en un fenómeno estructural.

La consultora internacional Aurora Energy Research calcula que España registró 2,5 TWh de vertidos renovables no compensados solo durante el primer semestre de 2026, un 50% más que durante todo 2024.

La consultora ya advertía de que los cuellos de botella de la red están adquiriendo una importancia creciente para los proyectos renovables.

Su análisis apunta a que el volumen de energía solar y eólica que tendrá que ser limitado seguirá siendo elevado durante los próximos años si el despliegue de generación continúa avanzando más deprisa que las redes, el almacenamiento y la demanda eléctrica.

Aurora llegó a estimar en análisis anteriores un coste de alrededor de 2.500 millones de euros anuales asociado a las restricciones técnicas del sistema español.

El problema no es únicamente cuánto cuesta la energía que se deja de producir. También afecta a la rentabilidad de los parques, a la financiación de nuevos proyectos y al precio que los promotores pueden ofrecer en contratos de compraventa de electricidad (PPA).

Cuanto mayor sea el riesgo de que una instalación sea desconectada o vea limitada su producción, menor será el valor económico de cada megavatio renovable instalado.

El Observatorio reclama precisamente medidas para corregir las distorsiones, reducir los costes y mejorar la transparencia. Porque la transición energética puede estar abaratando la energía que sale de los parques solares y eólicos, pero si la red no acompaña al mismo ritmo, el consumidor puede terminar pagando por partida doble: por la energía renovable que no llega a utilizar y por el coste de mantener seguro el sistema que debe integrarla.