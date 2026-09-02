BP nombra de manera definitiva a Ian Tyler como presidente de la petrolera tras la crisis en su cúpula

Dame Amanda Blanc, directora independiente sénior de BP, dejará su cargo en 2027 tras finalizar la selección del nuevo presidente.

La petrolera ha simplificado su estructura en dos divisiones y ha reforzado su apuesta por el negocio tradicional de petróleo y gas.

Tyler, que ocupaba el cargo de manera interina desde hace tres meses, cuenta con amplia experiencia en sectores de petróleo, gas e ingeniería.

BP nombra de forma definitiva a Ian Tyler como presidente tras el despido de Albert Manifold por problemas de supervisión y conducta.

La petrolera BP ha anunciado el nombramiento definitivo de Ian Tyler como presidente de la compañía después de concluir el proceso de selección iniciado después del fulminante despido de Albert Manifold por problemas de supervisión y conducta "inaceptables".

Tres meses después de la salida de Manifold, BP finaliza la búsqueda de presidente que ha incluido candidatos internos y externos y Tyler mantiene el puesto que ha ocupado de manera interina desde entonces.

Asume así, de forma inmediata, su responsabilidad.

Tyler se incorporó al consejo de administración de BP como consejero no ejecutivo en abril de 2025 y, durante su trayectoria como consejero independiente en empresas de los sectores de petróleo y gas, recursos naturales e ingeniería, ha colaborado con más de 15 consejeros delegados.

Actualmente, ostenta el cargo de presidente de Grafton Group --compañía de materiales de construcción-- y es consejero independiente sénior de Anglo American.

Previamente, fue presidente de Cairn Energy y fue consejero independiente de BAE Systems.

"Ian aporta una importante experiencia a la hora de plantear retos y brindar apoyo a los equipos directivos, al tiempo que mantiene una sólida gobernanza y supervisión en nombre de los accionistas", ha sostenido la directora independiente sénior de BP, Dame Amanda Blanc.

"Estas cualidades se han hecho evidentes durante su mandato como Presidente Interino, donde se ha ganado la confianza del consejo de administración y de la alta dirección gracias a su liderazgo reflexivo, su buen juicio y su integridad".

"Me siento honrado de que el consejo de administración de BP me haya nombrado presidente. Ha sido un privilegio trabajar directamente con Meg O'Neill durante los últimos meses y ver el impacto que ha tenido desde su llegada", ha señalado Ian Tyler.

"Lideraré la evolución del consejo, asegurándome de contar con la experiencia, la solidez y las capacidades necesarias para respaldar las prioridades estratégicas de la empresa y la creación de valor a largo plazo".

"Me comprometo a mantener una comunicación regular y transparente con nuestros accionistas, al tiempo que sigo apoyando al equipo directivo en su labor para que ofrezcan el rendimiento y el valor que nuestros accionistas merecen", ha añadido.

Asimismo, Dame Amanda Blanc ha informado que no se presentará a la reelección en 2027 y dejará el cargo una vez hayan nombrado una sucesora.

"En nombre de la junta directiva, quisiera agradecer a Amanda su enorme contribución a la empresa", ha afirmado Tyler.

"Si bien le pedí que se quedara, ella considera que, tras cuatro años y habiendo finalizado recientemente el proceso de selección del nuevo presidente, es el momento adecuado para planificar su salida de la junta, y respeto su decisión".

El consejo de administración de la petrolera decidió en mayo por unanimidad acabar con el mandato de Manifold como presidente tras las "graves preocupaciones expresadas al Consejo en relación con importantes normas de gobernanza, supervisión y conducta".

No se trata del único cambio en los últimos meses, Meg O'Neill fue designada como consejera delegada de la petrolera --primera mujer en ostentar el cargo-- en diciembre de este año.

Bajo su liderazgo, Carol Howle dejó su cargo de vicepresidenta ejecutiva de suministro, comercio y envíos.

Por otro lado, BP decidió simplificar su estructura de negocio en dos únicas divisiones, exploración y producción ('upstream') y refinación y comercialización ('downstream').

Se nombró a Gordon Birrell y Richard Harding como vicepresidentes ejecutivos de ambos segmentos, respectivamente, una decisión que apuntaló el viraje de la estrategia de BP hacia el mercado de fuentes de energía tradicionales.