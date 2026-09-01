TotalEnergies unifica los negocios en España en una nueva dirección general y pone a Pablo Semolinos al frente

Las claves

Las claves Generado con IA TotalEnergies crea una nueva dirección general en España que agrupa los negocios de generación renovable, comercialización y compraventa de electricidad y gas. Pablo Semolinos ha sido nombrado director general de esta nueva área, liderando una cartera de 3 GW en activos renovables y más de 2,5 millones de clientes. El cambio se enmarca en la estrategia de crecimiento de TotalEnergies para reforzar la coordinación de sus actividades y alcanzar los 100 TWh de electricidad en 2030. Un renovado comité de dirección apoyará la gestión unificada, mientras José Ignacio Sanz asume la dirección de la división de Gas, Renewables & Power en Francia.

TotalEnergies, compañía energética global integrada, ha designado a Pablo Semolinos como director general de los negocios de generación renovable y flexible, comercialización a cliente doméstico, empresarial e institucional, así como de las operaciones de compraventa de electricidad y gas en mercados mayoristas.

Se trata de una posición de nueva creación que aúna la gestión integrada de toda la cadena de valor de la compañía en España.

El nombramiento se enmarca en la estrategia de crecimiento de TotalEnergies en España y responde a la voluntad de reforzar la coordinación de todas las actividades relacionadas con el gas y la electricidad.

Desde esta nueva responsabilidad, Pablo Semolinos liderará el desarrollo de estos negocios y contribuirá a acelerar la ambición de TotalEnergies de consolidarse como uno de los principales actores del sector eléctrico.

Se apoyará en la generación flexible de los ciclos combinados y una cartera de activos renovables de 3 GW en diferentes fases de desarrollo, operación y construcción, así como en una base de clientes que ya supera los 2,5 millones de contratos de electricidad, gas y servicios.

Este cambio se alinea con la hoja de ruta de crecimiento global en electricidad y gas, ya que la ambición de TotalEnergies es alcanzar los 100 TWh de electricidad en 2030.

El cometido del nuevo director general de estos negocios en España es liderar de forma transversal las inversiones y el desarrollo de los negocios de TotalEnergies en el país.

También coordinará las contribuciones de los equipos españoles a la ambición de la compañía de convertirse en un actor principal dentro del sector eléctrico mundial y español.

Ligado a TotalEnergies

Pablo Semolinos Petisco (Valladolid, 1982) cuenta con más de 20 años de experiencia en TotalEnergies.

Ingeniero de Organización Industrial por la Escuela Centrale de París y la Universidad Técnica de Berlín, ha desarrollado su carrera en distintas áreas de la compañía, incluyendo el negocio internacional del gas y el desarrollo de nuevos proyectos.

Empezó su carrera en gestión de la energía para el negocio B2B de gas en Francia, y tras desempeñar funciones en gestión de activos de gas en la sede central de París y participar en la planificación de negocio de Angola LNG desde Luanda, lideró el desarrollo del negocio de GNL y electricidad para América Latina.

Posteriormente asumió la responsabilidad de los acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) y, en estos últimos años, desempeñó sus funciones como vicepresidente global de Origination & Sales en Gas, Renewables and Power (GRP).

Desde el 1 de septiembre es director general del negocio de Gas, Renewables & Power (GRP) de TotalEnergies en España.

Comité de dirección

Para apoyar al nuevo director general en su cometido, la nueva dirección integrada de gas, renovables y electricidad en España contará con un comité de dirección renovado.

Juan Miguel Herranz será director de Salud, Seguridad y Medioambiente; Borja Guzmán, director de Generación Eléctrica Renovable y Flexible; Rosario Cepero, directora de Comercialización de Electricidad y Gas; José Manuel Gallego, director de Grandes Clientes y Soluciones Energéticas; Vianney Leconte, director de Gestión de la Energía y Cartera; Piedad Ollero, directora de Finanzas y Sistemas de la Información; y Carmen Coto, directora de Personas y Servicios Corporativos.

José Ignacio Sanz, que ha liderado la actividad de electricidad y gas en España desde septiembre de 2025, asumirá estas mismas responsabilidades directivas como director general del negocio de Gas, Renewables & Power (GRP) al frente de la división en Francia.

Durante su mandato, TotalEnergies ha reforzado su posición en el mercado español, consolidándose entre los principales operadores energéticos integrados del país.