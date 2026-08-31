Holaluz volverá a cotizar este martes tras el archivo de los procedimientos de Transición Ecológica contra la compañía

Holaluz defiende que el episodio fue puntual y derivado de una diferencia administrativa, no por impagos ni problemas patrimoniales.

El expediente se originó por discrepancias sobre facturas de tres proveedores por 4,39 millones de euros, pero la empresa afirma que todas las obligaciones están al corriente y la situación está saneada.

La suspensión de contratación de las acciones de Holaluz estaba vigente desde el 20 de julio y se levantó al cesar las circunstancias que afectaban el normal desarrollo de las operaciones.

Holaluz volverá a cotizar este martes tras el archivo de los procedimientos de inhabilitación y traspaso de clientes abiertos por el Ministerio para la Transición Ecológica.

BME (Bolsas y Mercados Españoles) ha acordado levantar la suspensión de contratación sobre las acciones de Holaluz, que mantenía desde el pasado 20 de julio.

Se ha decidido tras el archivo por el Ministerio para la Transición Ecológica de los procedimientos de inhabilitación y traspaso de clientes que se había abierto, con lo que la compañía volverá a cotizar desde este martes.

Los títulos de la comercializadora eléctrica cotizan en el segmento del BME Growth y se intercambiaban a un precio de 0,8260 euros cuando fueron suspendidos.

En un comunicado, el operador del mercado señaló que se procede al levantamiento de la suspensión tras dejar de concurrir las circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado publicó ya la resolución del Ministerio por la que se finalizaban los procedimientos de extinción de la habilitación para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica a Holaluz-Clidom y de traspaso de sus clientes a un comercializador de referencia.

También se señalaba que se acordaba el archivo de los mismos.

El pasado viernes, la comercializadora eléctrica ya comunicó la decisión del gabinete dirigido por Sara Aagesen y celebró que el Ministerio archive los procedimientos.

Asimismo, defendió desde el primer día que el episodio que dio origen al expediente "era una situación puntual derivada de una discrepancia sobre la exigibilidad de determinadas facturas".

"No respondía ni a una voluntad de impago ni a una situación patrimonial que impidiera a la compañía atender regularmente sus obligaciones", añadió.

El procedimiento se inició a raíz de reclamaciones relativas a la exigibilidad de determinadas facturas de tres proveedores por un importe conjunto de 4.392.776,82 euros, "que contaban con un plan de pagos".

En este sentido, Holaluz destacó que tanto las facturas sobre las que existía la discrepancia como las posteriores están "íntegramente saldadas y Holaluz se encuentra al corriente de sus obligaciones con las distribuidoras".

Además, aseguró que la compañía se encuentra "saneada", a pesar de los recortes en tesorería que ha sufrido con motivo de decisiones como el RD de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio.

A este respecto, la cofundadora y ceo de Holaluz, Carlota Pi, aseguró que, desde el primer día, defendieron que se trataba de un procedimiento administrativo puntual: "Estábamos convencidos de que se resolvería favorablemente. Hoy podemos cerrar ese capítulo". "Tenemos aproximadamente un 1% del mercado y, sin embargo, solo se habla de nosotros. Algo estaremos cambiando", subrayó.