El Gobierno propone multar con 8,5 millones a Biomar Oil por no aportar al Fondo de Eficiencia Energética

Biomar Oil dispone de quince días para presentar alegaciones y consultar el expediente tras la notificación publicada en el BOE.

El expediente considera esta falta como una infracción muy grave según la Ley 18/2014, por no ingresar la aportación asignada en el plazo exigido.

La empresa fue inhabilitada ese mismo año por incumplir los objetivos anuales de biocarburantes y combustibles renovables para transporte.

El Gobierno propone sancionar a Biomar Oil con 8,54 millones de euros por no aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2024.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética, ha notificado una propuesta de resolución por la que plantea imponer una sanción de 8,54 millones de euros a la empresa Biomar Oil.

La decisión ha sido aprobada por no aportar la cuantía económica correspondiente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) en el ejercicio 2024.

La compañía fue inhabilitada precisamente ese año por incumplir en su obligación para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), el anuncio se ha realizado mediante notificación edictal tras resultar infructuosos los intentos de notificación telemática y postal en el domicilio de la entidad.

En concreto, el expediente califica el incumplimiento como una infracción muy grave conforme al artículo 79.1.a) de la Ley 18/2014, al no haber ingresado dentro del periodo exigible la aportación asignada para dicho año.

Por ello, se propone una sanción de 8.544.249,95 euros, cuantía sujeta al límite del 10% del importe anual de su cifra de negocios o de la cifra consolidada de su grupo matriz.

Asimismo, el Ministerio recuerda a la compañía que la sanción propuesta no la exime de abonar la deuda pendiente con el FNEE relativa a su obligación de ahorro de 2024, importe que asciende a 7,767 millones de euros.

A partir de la publicación en el BOE, Biomar Oil dispone de un plazo de quince días para comparecer ante la Dirección General, consultar el expediente completo, formular las alegaciones que considere oportunas y aportar la documentación pertinente.