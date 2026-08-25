Siemens Energy anuncia que pone a la venta el 60% de su división de motores de vapor e ingeniería nuclear

La operación busca generar mayores márgenes y valor para los accionistas, mientras Siemens Energy sigue registrando récords de pedidos en otras divisiones.

La división a la venta representa el 13,5% de las ventas del grupo y emplea a 17.000 personas, generando 2.700 millones de euros en seis meses.

La empresa está trabajando con Goldman Sachs y varios fondos de capital privado, como CVC, EQT, Bain Capital, Brookfield y KKR, evalúan posibles ofertas.

Siemens Energy pone a la venta el 60% de su división de motores de vapor e ingeniería nuclear, valorada en más de 10.000 millones de euros.

La alemana Siemens Energy, propietaria de Gamesa, está trabajando con Goldman Sachs Group mientras se prepara para recibir ofertas por una participación mayoritaria en su negocio de turbinas de vapor.

Según el informe, la empresa alemana de tecnología energética celebra este martes una reunión de su consejo de administración para decidir cómo proceder con la desinversión de su división de Transformación de la Industria.

Varias firmas de capital privado están evaluando posibles ofertas, entre ellas CVC Capital Partners, EQT y Bain Capital, según Bloomberg.

Brookfield y KKR también están analizando ofertas.

Cualquier venta de participación en la empresa podría estar valorada en más de 10.000 millones de euros, según el informe. Las deliberaciones continúan y no hay certeza de que ninguna de las firmas compradoras presente ofertas formales, añade el informe.

Las acciones de Siemens Energy subieron hasta un 2,4% en las primeras operaciones del martes. La cotización de la acción ha aumentado un 25% en lo que va del año.

Esta noticia llega aproximadamente dos meses después de que la revista Manager Magazin informara que Siemens Energy estaba considerando la escisión de la división que fabrica compresores, turbinas de vapor e ingeniería nuclear.

Además, fabrica generadores y microrredes, principalmente para clientes industriales, lo que la diferencia de las demás divisiones de la empresa centradas en el sector energético.

La revista, citando un documento interno, informó que los estrategas de la compañía habían llegado a la conclusión de que la escisión generaría mayores márgenes y un mayor valor para los accionistas a largo plazo.

La división de Transformación de la Industria, que Siemens Energy describe como el mayor fabricante mundial de turbinas y generadores de vapor industriales y el segundo mayor fabricante de compresores, generó ingresos por valor de 2.700 millones de euros durante los seis meses finalizados en marzo.

Esto representa el 13,5% de las ventas totales del grupo, que ascendieron a 20.000 millones de euros. Esta unidad emplea a 17.000 personas.

Las divisiones de turbinas de gas y equipos para redes eléctricas de Siemens Energy han sido los principales impulsores del récord de pedidos. Se han beneficiado del aumento vertiginoso de la demanda de equipos de generación y transmisión de energía, impulsado por el auge de la inteligencia artificial que fomenta la construcción de centros de datos.

Los inversores llevan tiempo presionando a Siemens Energy para que venda su división de turbinas eólicas, Siemens Gamesa, que atraviesa dificultades . La empresa registró recientemente su primer beneficio trimestral en casi cuatro años y la dirección prevé alcanzar el punto de equilibrio este año.