Eléctricas y gran industria elevan a 3.360 millones el coste de los servicios de operación

El incremento de los costes se atribuye a medidas extraordinarias tras el apagón de abril de 2025, lo que ha encarecido el suministro y reducido la competitividad económica.

Estos costes representan un impacto del 5% en la factura de un consumidor doméstico, del 8% para una pyme y hasta el 13% para empresas electrointensivas.

El sobrecoste para los consumidores eléctricos en la primera quincena de agosto fue de 15,30 euros por MWh, superando los 190 millones de euros en ese periodo.

El coste de los servicios de operación del sistema eléctrico alcanza los 3.360 millones de euros hasta mediados de agosto, un 36% más que el año anterior.

El coste de los servicios de operación del sistema eléctrico alcanzan los 3.360 millones de euros hasta mediados de agosto, lo que representa un incremento del 36% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos del último informe del Observatorio del coste de los servicios de operación.

Una plataforma de la que forman parte las patronales de las grandes eléctricas Aelec, de las comercializadoras independientes (ACIE y Acenel), de la gran industria electrointensiva (AEGE) o la gran patronal empresarial CEOE.

En concreto, el Observatorio estima que en la primera quincena de agosto los consumidores eléctricos han asumido un sobrecoste adicional de 15,30 euros por megavatio hora (MWh) derivado de estos servicios de operación, superando los 190 millones de euros en el periodo.

Así, desde el inicio de 2026, este sobrecoste promedia 21,24 euros/MWh, en niveles similares al coste de las redes, lo que eleva la factura acumulada del año hasta esos 3.360 millones de euros.

El Observatorio calcula que el peso de estos costes de los servicios de operación representa un impacto del 5% para una factura de un consumidor doméstico, de un 8% para una pyme y de hasta un 13% para un electrointensivo.

Junto a Aelec, de la que forman parte Endesa, EDP España o Iberdrola; ACIE, Acenel, AEGE y CEOE, también forman parte del Observatorio la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, la confederación de consumidores Consumes o la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

En su último informe, las entidades que forman parte del Observatorio insisten en que, en los últimos meses, los costes asociados a la operación del sistema han experimentado un incremento significativo.

"Se han trasladado directamente a la factura eléctrica de los consumidores y alcanzando en numerosos periodos niveles superiores al propio precio de la energía".

Asimismo, subrayan que este incremento se ha visto especialmente agravado por la aplicación de medidas extraordinarias como la denominada operación reforzada tras el apagón del 28 de abril de 2025.

"Se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas".

"Todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía", consideran.

Por ello, reiteran la necesidad de "adoptar medidas que corrijan estas distorsiones", con propuestas para "reducir estos costes, mejorar la transparencia y la competitividad de la economía".