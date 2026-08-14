El Ministerio de Aagesen alega razones técnicas para no tratar con Sumar la prórroga de Almaraz: 'No se habló con nadie'

Enresa, la empresa encargada de los residuos nucleares, está preparada para gestionar el proceso gracias a la financiación de la Tasa Enresa.

El cierre de Almaraz coincidirá con la fecha prevista en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), en 2030.

La decisión responde a la tensión en el mercado internacional de gas y la incertidumbre sobre el suministro energético en los próximos años.

El Gobierno ha autorizado que la central nuclear de Almaraz continúe operando hasta 2030 por razones técnicas y geopolíticas.

El Gobierno ha dado luz verde a que Almaraz continúe operando hasta 2030 aludiendo a razones técnicas y geopolíticas. "Se ha dejado a un lado cuidar políticamente a otros, pero sin olvidar los objetivos de política energética del país", señalan fuentes del Ministerio de Aagesen a EL ESPAÑOL-Invertia.

"El contexto internacional tensiona el mercado del GNL (gas natural licuado) y eso unido a que en enero de 2027 se cierra todo suministro de gas ruso y la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, obliga a replantearse el mix eléctrico de los próximos años", añaden.

El Gobierno reconoce que aunque finalicen las hostilidades entre EEUU e Irán a día de hoy, la incertidumbre energética continuará en el aire los próximos 3 o 5 años, "y estamos sin perspectivas reales de que se solucione en un breve tiempo".

El PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, marcaba para 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz, y según las mismas fuentes, se va a cumplir porque "su cierre coincide con esa misma fecha".

Reconocen que hará caer el desarrollo de las renovables ligeramente, un 1,4%, pero no supone un cambio significativo. "Hay otros factores que están influyendo en el crecimiento de nueva inversión como es la oposición social o decisiones empresariales".

Enresa, preparada

Pese a que esta decisión supone un solapamiento de Almaraz con las centrales nucleares catalanas, Ascó y Vandellós y, después, con la valenciana de Cofrentes, se confirma que Enresa, la empresa responsable de gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las instalaciones nucleares, está preparada para asumir este proceso.

"Hay suficiencia económica gracias a la Tasa Enresa que se aprobó hace dos años y cuyo coste lo asumen las empresas propietarias de las centrales".

Y Enresa tiene tiempo suficiente para "prepararse y dimensionarse bien, porque siempre iba a haber solapamiento total o parcial en los próximos años, con ello se contaba".

De hecho, la compañía pública no ha parado el proceso de ingeniería para cerrar Almaraz, "todo sigue su curso", concluyen.