Técnicas Reunidas gana un contrato de 1.430 millones de euros para una planta de gas en Oriente Próximo

Técnicas Reunidas cuenta con 66 años de experiencia y ha realizado más de 2.600 proyectos en 70 países.

El proyecto incluye el desarrollo de instalaciones 'onshore' para la recepción, procesamiento y exportación del gas producido.

Técnicas Reunidas ha ganado un contrato de 1.430 millones de euros para construir una planta de gas en Oriente Próximo.

Técnicas Reunidas se ha adjudicado un contrato en Oriente Próximo valorado en 1.650 millones de dólares (1.430 millones de euros) para construir las instalaciones de una planta de gas.

La compañía de ingeniería española ya ha aceptado la carta de intención para llevar a cabo este proyecto, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El alcance encargado a Técnicas Reunidas incluye el desarrollo de las instalaciones 'onshore' necesarias para la recepción, el procesamiento y la exportación del gas producido en la planta.

"Las instalaciones se diseñarán y ejecutarán de acuerdo con los más altos estándares internacionales de seguridad, eficiencia operativa y sostenibilidad medioambiental, contribuyendo así al desarrollo del sector energético en la región", asegura la empresa.

Técnicas Reunidas recuerda que ha desarrollado más de 2.600 proyectos en más de 70 países a lo largo de sus 66 años de historia.

Está especializada en el diseño y la construcción de grandes plantas industriales dedicadas principalmente a la producción de combustibles limpios, gas natural y productos químicos.