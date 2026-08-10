Técnicas Reunidas precisa que la ejecución de los avales de Bapco fue paralizada en junio

Técnicas Reunidas continúa trabajando en el proyecto y busca un acuerdo amistoso con Bapco, sin prever impactos materiales adicionales en sus cuentas.

El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales permitió a Bapco ejecutar garantías por 484 millones de dólares vinculadas al proyecto de modernización de una refinería en Baréin.

La compañía informó que ni la joint venture ni sus miembros han tenido que hacer frente al pago de estos avales.

Técnicas Reunidas aclaró que la ejecución de los avales de Bapco fue paralizada en España, Francia y Corea en junio.

Técnicas Reunidas ha precisado que la ejecución de los avales a la empresa conjunta --'joint venture' (JV)-- formada por la compañía, Technip y Samsung por parte de Bapco, cliente de la planta que está siendo construida en Sitra (Bahréin), fue paralizada en España, Francia y Corea en el mes de junio.

En consecuencia, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "ni la JV, ni ninguno de sus miembros han debido atender al pago de estos avales", ha señalado la compañía.

Y lo ha hecho en referencia a la información publicada por 'Expansión' sobre el rechazo de la Justicia británica a las medidas cautelares solicitadas por el consorcio.

Según el diario, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, fechada el 4 de agosto, permite a Bapco, la petrolera estatal de Baréin, ejecutar garantías por 484 millones de dólares --unos 418 millones de euros al cambio-- vinculadas a la disputa sobre el proyecto de modernización de una refinería en el país.

Asimismo, la compañía ha indicado que la JV "continúa ejecutando el proyecto" y que, aunque interpuso un arbitraje para proteger sus derechos, lleva trabajando durante los dos últimos meses con el cliente para "cerrar un acuerdo amigable que satisfaga a las dos partes".

Por último, Técnicas Reunidas ha considerado que "el desenlace de estas conversaciones no producirá impactos adicionales materiales a los ya incluidos en nuestras cuentas semestrales".