El Gobierno destina 274 millones a proyectos de hidrógeno verde de Repsol, Acciona y otros distribuidores

Con esta convocatoria, el Gobierno suma casi 3.000 millones de euros destinados al impulso del hidrógeno verde, clave en la estrategia de autonomía energética y reducción de emisiones.

Las subvenciones, procedentes de fondos europeos NextGenEU, incentivan la producción de hidrógeno 100% renovable durante diez años y buscan sustituir energía fósil para avanzar en la descarbonización industrial.

Las ayudas financiarán cuatro proyectos con una potencia total de electrólisis de 102,27 MW, incluyendo Atlas (A Coruña), Puertollano Hydrogen Network, Quixotgen (Villarrobledo) y ZaragozaH2V.

El Gobierno ha asignado 274,2 millones de euros a proyectos de hidrógeno verde promovidos por Repsol, Doña Urraca Energy y AccionaPlug en Castilla-La Mancha, Galicia y Aragón.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 274,2 millones de euros del mecanismo de subastas como servicio (AaaS) para financiar la producción de hidrógeno renovable.

En concreto, los proyectos están ubicados en Castilla-La Mancha, Galicia y Aragón, promovidos por Repsol, Doña Urraca Energy y AccionaPlug, que suman una potencia de electrólisis de 102,27 megavatios (MW).

Se trata de los proyectos de Repsol de Atlas, en Arteixo (A Coruña) y para una potencia de electrólisis de 50 MW, y de Puertollano Hydrogen Network.

También el de Puertollano (Ciudad Real) y para una potencia de electrólisis de 12,27 MW, que se han adjudicado ayudas por 133,394 y 49,791 millones de euros, respectivamente.

El tercero de los proyectos es el de Quixotgen, en Villarrobledo (Albacete) y promovido por Doña Urraca Energy, que cuenta con una potencia de electrólisis de 30 MW y se ha adjudicado ayudas por 50,216 millones de euros.

También ha sido adjudicatario de ayudas por 40,895 millones de euros el proyecto ZaragozaH2V, en Zaragoza y promovido por AccionaPlug para una potencia de electrólisis de 10 MW.

Estos proyectos habían sido seleccionados en la tercera subasta general del Banco Europeo del Hidrógeno (IF25), pero quedaron fuera de las ayudas de Bruselas al superar el presupuesto comunitario habilitado.

Incentivos de las subastas

Para rescatar estas actuaciones, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad adscrita al Ministerio, activó el pasado mes de mayo la segunda convocatoria nacional de subastas como servicio (AaaS), dotada con un presupuesto máximo de 440,5 millones de euros con fondos europeos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En los cuatro casos, los proyectos cuentan ya con la correspondiente resolución definitiva del IDAE otorgando la ayuda.

Los incentivos de las subastas como servicio se estructuran como subvenciones al hidrógeno producido y certificado como 100% renovable -RFNBO, según la Directiva de Energía Renovable-, por un período máximo de 10 años desde el inicio de operación, en proyectos que respeten el principio de no ocasionar un daño significativo al medio ambiente (DNSH) en todas sus fases.

En la primera subasta como servicio española resultaron beneficiarios otros tres proyectos españoles transferidos del mecanismo general del Banco Europeo del Hidrógeno: 'Orange-Bat' de SmartEnergy, en Onda (Castellón); 'Elysenem-Numancia' en Garray (Soria) y 'Acciona Plug Valle H2V Navarra en la localidad navarra de Sangüesa, con un total de 220,02 millones de euros en incentivos.

El gabinete dirigido por Sara Aagesen indicó que, gracias a estas iniciativas, las empresas beneficiarias sustituirán la energía fósil por hidrógeno generado a partir de electricidad renovable, eliminando las emisiones de CO2. Un nuevo paso hacia la descarbonización de la industria española que permitirá, asimismo, reforzar la autonomía energética del país y reducir el consumo.

Esta nueva convocatoria de ámbito nacional se enmarca en la estrategia del Gobierno para impulsar el hidrógeno renovable como una tecnología esencial para avanzar en la descarbonización de la industria, el transporte pesado y otros sectores con mayores dificultades para reducir sus emisiones.

Asimismo, refuerza el despliegue del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (ERHA).

Con estas ayudas, unidas a las de programas como H2 Pioneros, H2 Cadena de Valor, H2 Valles y varias oleadas de IPCEI (Proyecto Importante de Interés Común Europeo) son ya casi 3.000 millones de euros los fondos del PRTR repartidos por IDAE al capítulo del H2 verde, clave en el proceso de descarbonización y en la creación de un completo ecosistema tecnológico e industrial asociado, según lo previsto en la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).