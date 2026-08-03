TotalEnergies compra a Shell su cartera de renovables terrestres en Europa, incluyendo España

Ambas transacciones refuerzan la estrategia de TotalEnergies de optimizar su capital en renovables y consolidar su modelo de negocio energético integrado en Europa.

La compañía francesa también venderá a KKR el 50% de una cartera de activos solares y eólicos en Europa de 1,2 GW por 1.800 millones de euros, manteniendo la operación conjunta.

La operación permitirá a TotalEnergies elevar su cartera de activos renovables en Europa a casi 10 GW de capacidad instalada o en construcción y 27 GW en desarrollo.

TotalEnergies ha firmado un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio de energías renovables terrestres de Shell en Europa, incluyendo España.

La francesa TotalEnergies ha firmado un acuerdo con Shell para adquirir la totalidad del negocio de energías renovables terrestres en Europa de la británica.

La cartera de activos será propiedad íntegra de TotalEnergies una vez completada la transacción, lo que se espera para finales de 2026 en función de la aprobación de las autoridades competentes.

La francesa ha indicado que esta transacción complementa sus actividades de generación de energía en cuatro mercados clave para el despliegue de su estrategia 'Integrated Power' en Europa, impulsando su cartera de activos de energías renovables europeas a casi 10 GW de capacidad instalada bruta o en construcción y 27 GW en desarrollo.

"La adquisición de los activos terrestres de energías renovables de Shell en Europa refuerza nuestra posición en la generación de energía en mercados desregulados clave en toda Europa y respalda la implementación de nuestra estrategia integrada en toda la cadena de valor de la electricidad", ha explicado Stéphane Michel, presidente de Gas, Energías Renovables y Electricidad de TotalEnergies.

Y ha añadido que la adquisición complementa "la capacidad de generación flexible de las centrales eléctricas de gas de TTEP, nuestra empresa conjunta con EPH, particularmente en Italia, los Países Bajos y el Reino Unido".

De su lado, Machteld de Haan, presidente de la división de Refino y Comercialización, Energías Renovables y Soluciones Energéticas de Shell ha explicado que el acuerdo refleja el enfoque de la británica en la gestión activa y la optimización de su cartera energética.

"Estamos reinvirtiendo capital y priorizando las áreas donde contamos con capacidades diferenciadas y podemos generar el mayor valor a largo plazo, incluyendo la comercialización de energía respaldada por activos y soluciones energéticas centradas en el cliente", ha comentado.

Venta a KKR

Por otro lado, TotalEnergies ha informado de la venta a una cuenta de seguros gestionada por KKR de una participación del 50% en una cartera de activos de solares y eólicos terrestres en Europa de 1,2 GW, ya en gran medida desarrollada, por un valor empresarial de 1.800 millones de euros.

En concreto, esta transacción abarca una cartera de activos en Alemania, España, Francia y Polonia cuya electricidad producida ya se vende a terceros o será comercializada por TotalEnergies, que conservará el 50% de los activos y continuará operándolos tras la finalización de la transacción, prevista para 2026 y sujeta a las condiciones habituales.

"En línea con nuestra estrategia, estas dos transacciones nos permiten optimizar la asignación de capital en energías renovables, al tiempo que continuamos implementando nuestra estrategia", ha comentado Stéphane Michel.

Asimismo, ha destacado que el acuerdo con KKR demuestra la capacidad de la francesa para implementar su modelo de negocio en energías renovables, con el objetivo de que 'Integrated Power' alcance un ROACE (retorno sobre el capital empleado promedio) del 12% para 2030.