Galán (Iberdrola), Medalla de Oro de los Cursos de la Granda en reconocimiento a su trayectoria profesional

Iberdrola ha impulsado la transformación de Asturias hacia la electrificación y las energías limpias, multiplicando sus compras a proveedores locales y generando empleo y actividad económica.

Bajo el liderazgo de Galán, Iberdrola se ha convertido en la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo, con presencia en decenas de países.

La distinción reconoce a Galán como un referente internacional del sector energético y valora su contribución al pensamiento, la cultura y el debate público.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha recibido la Medalla de Oro de los Cursos de La Granda por su destacada trayectoria profesional.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sido distinguido este lunes con la Medalla de Oro de los Cursos de La Granda, un reconocimiento que premia a personalidades de destacado prestigio en los ámbitos intelectual, institucional o cultural por su trayectoria profesional.

La medalla le ha sido entregada por el presidente de los Cursos de La Granda y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás, durante el acto de inauguración de la 48 edición de los Cursos de La Granda, celebrado en Avilés.

La ceremonia ha incluido la 'laudatio' a cargo de Fernando Becker y ha contado con la asistencia de distintas autoridades institucionales.

Según ha informado Iberdrola, la Real Academia reconoce con esta distinción la trayectoria de Galán, considerado uno de los principales referentes del sector energético a nivel internacional, así como su contribución al pensamiento, la cultura y el debate público.

Desde 2001, Galán ha liderado una profunda transformación de Iberdrola hasta convertirla en la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil, habiendo superado los 140.000 millones de euros.

La empresa está presente actualmente en decenas de países y suministra electricidad a 100 millones de personas.

Durante su intervención, el presidente de Iberdrola destacó el significado especial del reconocimiento en Asturias, una tierra con la que mantiene una estrecha vinculación personal y profesional.

Asimismo, subrayó el papel histórico del Principado como motor de grandes transformaciones en España y puso en valor su capacidad para conjugar tradición y modernidad; emprendimiento y cultura; identidad propia y apertura al mundo.

Además, señaló como Iberdrola ha sido testigo y actor de la transformación de Asturias, que ha pasado de un modelo basado en el carbón a consolidarse como un polo de desarrollo ligado a la electrificación y las energías limpias.

En apenas cinco años, Iberdrola ha multiplicado sus compras a proveedores asturianos hasta alcanzar los 1.600 millones de euros y ha desarrollado proyectos de electrificación pioneros, contribuyendo a generar empleo, actividad económica y nuevas oportunidades para el territorio.

Por otra parte, Galán también insistió en que el mundo se encuentra ante una oportunidad histórica para impulsar una nueva industrialización basada en la electrificación, que permita reforzar la autonomía energética, mejorar la competitividad y avanzar en sostenibilidad.

En este sentido, recordó que en los últimos 25 años Iberdrola ha invertido en España cerca de 40.000 millones de euros en energías limpias, redes y almacenamiento, y apuntó que la compañía aspira a seguir consolidando su papel como principal inversor industrial del país.

También recalcó que aprovechar esta oportunidad requerirá una planificación energética adecuada, un marco regulatorio incentivador y la capacidad inversora de empresas líderes.