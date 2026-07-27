Moeve y DHL Express descarbonizan la logística aérea en Barajas con un 'mega' acuerdo de suministro de SAF

El SAF puede reducir en torno al 80% las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las claves

Las claves Generado con IA Moeve y DHL Express han firmado un acuerdo para suministrar 6.000 toneladas métricas de combustible de aviación sostenible (SAF) en Barajas entre julio de 2026 y junio de 2027. Este acuerdo cubrirá aproximadamente el 50% del consumo anual de combustible de DHL Express en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El SAF utilizado se produce a partir de residuos y desechos, como aceite de cocina usado, y puede reducir hasta un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero. La colaboración apoya la descarbonización del sector aéreo y refuerza la apuesta de ambas compañías por soluciones sostenibles y escalables en la aviación.

Moeve ha firmado con DHL Express un acuerdo para el suministro de combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés), por el que el 'gigante' logístico adquirirá unas 6.000 toneladas métricas de SAF durante el periodo de un año -comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027-, que cubrirán alrededor del 50% de su consumo anual de combustible en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, informaron ambas compañías.

Madrid es uno de los principales centros de operaciones aéreas de DHL Express en Europa, conecta envíos urgentes internacionales y nacionales tanto dentro como fuera del continente.

El SAF suministrado en virtud del acuerdo se produce a partir de materias primas procedentes de residuos y desechos, tal y como se definen en las partes A y B del anexo IX de la Directiva de la UE sobre energías renovables, incluidos materiales como el aceite de cocina usado.

En comparación con el combustible de aviación convencional, el SAF puede reducir en torno al 80% las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida y desempeña un papel fundamental en la descarbonización de la aviación.

El acuerdo con Moeve refuerza la creciente red de colaboraciones de DHL en materia de SAF y contribuye a los esfuerzos continuos de la empresa por ampliar la disponibilidad y la adopción de combustibles sostenibles en la aviación.

Asimismo, esta colaboración refleja el compromiso compartido de ambos grupos de apoyar la descarbonización del transporte aéreo mediante soluciones prácticas y escalables disponibles en la actualidad.

Al utilizar SAF derivado de materias primas procedentes de residuos y desechos, el acuerdo respalda tanto los principios de la economía circular como la reducción de las emisiones relacionadas con la aviación.

El director de Aviación de Moeve, Álvaro Macarro, subrayó que este acuerdo con DHL Express supone "un nuevo paso" en la estrategia de la compañía "para acelerar la descarbonización del transporte aéreo mediante soluciones ya disponibles y escalables como los combustibles sostenibles de aviación".

"En Moeve estamos realizando una apuesta decidida para convertirnos en uno de los grandes referentes europeos en la producción de biocombustibles de segunda generación, con una capacidad de producción que ya alcanza las 1,1 millones toneladas anuales y que seguirá creciendo de forma significativa con la puesta en marcha, el próximo año, de nuestra nueva planta de SAF en Huelva, que aportará 500.000 toneladas adicionales", añadió.

Además, consideró que colaboraciones como esta "demuestran que la transición energética avanza más rápido cuando productores y clientes trabajan juntos para reducir las emisiones de sectores difíciles de electrificar como la aviación".

Por su parte, el vicepresidente de Aviación de DHL Express España, Tomás Holgado, afirmó que esta alianza con Moeve permite a la compañía aumentar significativamente el uso de SAF en uno de sus principales centros europeos, como es el Hub Internacional de Madrid, "y demuestra cómo la colaboración a lo largo de toda la cadena de valor de la aviación puede acelerar la transición hacia una logística con menores emisiones".

"Al garantizar volúmenes de SAF equivalentes a aproximadamente la mitad de nuestro consumo de combustible en Madrid, estamos logrando avances significativos hacia nuestro objetivo de aumentar el uso de SAF hasta el 30 % para 2030", dijo.