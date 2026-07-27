Acciona Energía vende a Galp 361 MW eólicos en España por 432 millones y logra plusvalías de 255 millones

Desde 2024, Acciona ha cerrado ventas de más de 3 GW de capacidad renovable en varios países por 3.700 millones de euros.

La venta generará a Acciona una plusvalía de 255 millones de euros y refuerza su estrategia de rotación de activos.

La operación incluye 15 parques eólicos en Navarra, Zaragoza, Ciudad Real, Palencia, Guadalajara y Sevilla, con una antigüedad media de 21 años.

Acciona Energía ha vendido a Galp una cartera eólica de 361 MW en España por 432 millones de euros.

Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo para la venta de una cartera eólica de 361 megavatios (MW) en España a la portuguesa Galp por 432 millones de euros, sin deuda financiera en el perímetro, según ha indicado la compañía en un comunicado este lunes.

Esta cartera está formada por 15 parques eólicos en las provincias de Navarra, Zaragoza, Ciudad Real, Palencia, Guadalajara y Sevilla, y los activos vendidos a la división renovable de la compañía lusa tienen una antigüedad operativa promedio de 21 años.

La operación, que le generará a Acciona una plusvalía estimada de 255 millones, se ha firmado y cerrado de forma simultánea, recibiendo Acciona Energía la totalidad del importe acordado en el momento del cierre.

BNP Paribas y Baker McKenzie han actuado como asesores financiero y legal, respectivamente, de la firma española en la operación.

Acciona ha explicado que esta venta supone un "paso más" en la estrategia de rotación selectiva de sus activos, orientada a maximizar el valor de sus proyectos y optimizar la asignación de capital, al tiempo que refuerza la posición financiera de la compañía.

Desde 2024, la compañía ha alcanzado acuerdos para la venta de más de tres gigavatios (GW) de capacidad renovable en España, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos y México, por 3.700 millones de euros.