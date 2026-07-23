Naturgy sale de compras por Europa y América del Norte: busca un activo de red regulado con potencial de crecimiento

Naturgy avanza en renovables, alcanzando 8,4 GW de capacidad instalada y expandiéndose especialmente en España y Estados Unidos, donde suma nuevos proyectos solares.

Las redes eléctricas han sido uno de los principales motores de crecimiento de Naturgy, con un EBITDA de 1.514 millones de euros en el primer semestre de 2026.

La compañía exige que cualquier inversión cumpla estrictos requisitos de rentabilidad y estabilidad regulatoria, manteniendo su perfil crediticio y compromiso con los accionistas.

Naturgy busca adquirir activos de red regulada en Europa y América del Norte, priorizando mercados con divisas fuertes y potencial de crecimiento.

Naturgy ha dejado caer que abre la opción de expandirse en nuevas geografías europeas y de América del Norte mediante la adquisición de activos regulados de red, un nicho de mercado imprescindible en la transición energética.

"¿Considerarían dentro de su estrategia de crecimiento inorgánico expandirse a una nueva geografía europea a través de la adquisición de un activo de red regulada?", preguntaban los analistas a la gasista en la presentación de resultados hasta junio de 2026.

"La respuesta es sí, siempre que cumpla con las reglas de inversión, es decir, que sea de tamaño suficiente, con potencial de crecimiento y con negocio regulado", respondía el director general de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo, Steven Fernández.

"Se podría tener una pequeña presencia en un país europeo con un potencial de crecimiento limitado, pero estamos mirando geografías de divisas fuertes, en Europa o América del Norte, con un sesgo hacia la electricidad o que se beneficie de la integración vertical", añadía.

Naturgy ha redefinido los pilares de su estrategia de inversión situando el control financiero y la rentabilidad como ejes prioritarios para la asignación de capital.

Según recoge el informe de resultados de la compañía energética, cualquier nuevo proyecto o desembolso en activos deberá cumplir obligatoriamente con estrictos umbrales de retorno (hurdle rates) ajustados al riesgo específico de cada país y negocio.

La estrategia priorizará el despliegue de infraestructuras clave para la transición energética —como redes de distribución, energías renovables y biometano— concentrando el esfuerzo en mercados y entornos regulatorios estables.

Asimismo, el grupo mantiene como premisa indispensable la preservación de su perfil crediticio en el nivel 'BBB' y el cumplimiento de su compromiso de retribución al accionista.

Motor de crecimiento

Las redes eléctricas se han convertido en uno de los principales motores de crecimiento de Naturgy durante la primera mitad de 2026.

El negocio de distribución cerró el primer semestre del año con un EBITDA conjunto de 1.514 millones de euros, un 13,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los resultados presentados por la compañía.

La compañía considera estas infraestructuras un activo estructural por su capacidad para generar ingresos regulados, flujos de caja estables y una mayor visibilidad financiera.

La actividad de distribución eléctrica registró un EBITDA de 496 millones de euros a 30 de junio de 2026, lo que supone un crecimiento del 27,8% interanual.

Continuidad en renovables

Paralelamente, la compañía continúa avanzando en su capacidad renovable.

A cierre de junio, el total instalado asciende a 8,4 GW (8.400 MW), con cerca de 1,3 GW adicionales en construcción, de los que prevé poner en operación comercial aproximadamente 630 MW durante la segunda mitad del año.

España continúa siendo el principal mercado renovable de la energética. Naturgy dispone de 5.731 MW de capacidad instalada en el país, lo que supone un incremento neto de 350 MW en términos interanuales.

El parque español combina las tecnologías hidroeléctrica, eólica y solar, sobre las que la compañía está desarrollando una estrategia centrada en el aprovechamiento de sus activos existentes.

En este sentido, una de las principales líneas de actuación pasa por la repotenciación de parques renovables, con el objetivo de sustituir instalaciones antiguas por equipos de mayor potencia y eficiencia.

A esta estrategia se suma el desarrollo de proyectos de hibridación con sistemas de almacenamiento mediante baterías, una vía que permite gestionar mejor la producción renovable y aportar mayor flexibilidad al sistema eléctrico.

Negocio en EEUU

Estados Unidos se mantiene como uno de los mercados internacionales de referencia para el crecimiento renovable de Naturgy. La compañía contaba al cierre de junio con 563 MW de capacidad instalada en el país, después de incorporar a su cartera la entrada en operación comercial del proyecto solar Grimes.

El desarrollo estadounidense continuará durante los próximos meses. Naturgy prevé sumar otros 125 MW de capacidad solar con la puesta en marcha de la planta Mark Center, prevista para la segunda mitad de 2026.

Esta incorporación contribuirá al crecimiento de la plataforma renovable de la compañía en un mercado considerado estratégico por su potencial de expansión y por el marco de incentivos existente para las nuevas inversiones en generación limpia.

Más allá de España y Estados Unidos, el resto de la capacidad renovable de Naturgy se reparte entre distintos proyectos, principalmente eólicos y solares, localizados en Australia, Latinoamérica y otros mercados internacionales.

La estrategia de expansión en estas geografías está marcada por una estricta disciplina de capital.

La compañía prioriza aquellos proyectos que ofrecen una visibilidad elevada sobre sus retornos y que se desarrollan en mercados con marcos regulatorios estables, limitando de este modo la exposición a riesgos financieros, regulatorios o de mercado.