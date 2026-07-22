Iberdrola alcanza un beneficio de 4.340 millones, un 22% más, hasta junio al invertir en redes en Reino Unido, EEUU y Brasil

La compañía mantiene una sólida salud financiera y planea repartir 4.500 millones de euros en dividendos para 2025, con previsión de seguir creciendo más del 8% en beneficio neto ajustado hasta 2026.

En generación y clientes, Iberdrola invirtió más de 2.200 millones de euros, principalmente en proyectos eólicos, y prevé poner en marcha 2.100 MW adicionales antes de fin de año.

Las inversiones totales aumentaron un 25%, hasta casi 7.000 millones de euros, destinando más del 70% a filiales en Reino Unido, EEUU y Brasil, y dos tercios a la división de Redes.

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 4.340 millones de euros en el primer semestre, un 22% más que el año anterior, impulsado por inversiones en redes en Reino Unido, EEUU y Brasil.

La estrategia de expansión internacional de Iberdrola sigue rindiendo frutos históricos. La compañía energética ha reportado un beneficio neto de 4.340 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un crecimiento del 22% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El impulso definitivo ha venido de la mano de sus inversiones en el negocio de redes, especialmente en tres mercados clave: Reino Unido, Estados Unidos y Brasil.

Si se excluyen las plusvalías extraordinarias obtenidas por la venta de sus centrales térmicas en México, el beneficio neto ajustado sube un 8% (un 14% si se elimina el impacto del tipo de cambio).

Por su parte, el EBITDA ajustado de la compañía se situó en 8.050 millones de euros, un 7% más.

La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán ha acelerado de forma notable su ritmo inversor durante la primera mitad del año.

Las inversiones totales aumentaron un 25%, rozando los 7.000 millones de euros, de los cuales más del 70% tuvieron como destino sus filiales en suelo británico, estadounidense y brasileño.

El gran motor de esta apuesta financiera ha sido la división de Redes, que absorbió dos tercios de la inversión total:

Esta apuesta por las infraestructuras de transporte e interconexión —como el proyecto NECEC en EEUU o los nuevos marcos regulatorios en el Reino Unido— permitió que el EBITDA ajustado del negocio de Redes creciera un 13%.

El foco en eólica

En el área de Generación y Clientes, las inversiones superaron los 2.200 millones de euros, destinados en más de un 70% al desarrollo de tecnología eólica (terrestre y marina). Durante este semestre, Iberdrola puso en marcha más de 1.600 MW adicionales.

Aprovechando el aumento de la demanda global y las buenas perspectivas en el mercado de contratos a largo plazo (PPAs), la eléctrica proyecta un acelerón en su capacidad instalada hasta diciembre con la entrada en funcionamiento de 2.100 MW adicionales.

Pero su pipeline (cartera de proyectos) a largo plazo se ha elevado notablemente.

En sus estimaciones ya cuenta con proyectos maduros para instalar hasta 15.500 MW de potencia entre 2025 y 2030 (frente a los 9.500 MW previstos en su plan anterior 2025-2028).

Remuneración al accionista

La salud financiera de la compañía mantiene su solidez habitual, conservando sus ratios en consonancia con la calificación crediticia BBB+ y una liquidez de 21.500 millones de euros, suficiente para cubrir las necesidades de financiación durante los próximos 22 meses.

Esta estabilidad permite mantener una atractiva política de retribución al inversor, con dividendos totales (ejercicio 2025) que alcanzan los 4.500 millones de euros (+12%) y un dividendo por acción que se sitúa en 0,685 euros, de los cuales 0,427 euros se abonarán a los accionistas el próximo 27 de julio.

Perspectivas optimistas

Con este balance en la mano, Iberdrola ha reafirmado sus objetivos financieros para el conjunto de 2026, año en el que prevé un crecimiento superior al 8% en el Beneficio Neto Ajustado.

Las claves para sostener este ritmo radicarán en una mayor base de activos en redes con tarifas revisadas, la entrada en operación de los nuevos 2.100 MW de generación limpia y un impulso decisivo a la eficiencia operativa mediante la integración de procesos basados en Inteligencia Artificial.