Iberdrola compra el 80% de la mayor distribuidora eléctrica de Finlandia, valorada en 5.000 millones de euros

La adquisición refuerza la estrategia de Iberdrola de centrarse en redes en mercados estables, con Finlandia ofreciendo un marco regulatorio atractivo y perspectivas de crecimiento anual del 7%.

Caruna opera una red de 89.000 kilómetros y abastece a 1,5 millones de personas, más del 20% de la población finlandesa.

La operación supone un desembolso de 2.000 millones de euros por el 80% de los fondos propios; los fondos AMF y Elo mantienen el 20% restante.

Iberdrola adquiere el 80% de Caruna, la principal distribuidora eléctrica de Finlandia, valorando la empresa en unos 5.000 millones de euros.

Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para adquirir Caruna, la principal compañía de distribución eléctrica de Finlandia, en una transacción que valora el 100% de la empresa en cerca de 5.000 millones de euros, incluyendo su deuda financiera.

La operación supondrá un desembolso de 2.000 millones de euros por el 80% de los fondos propios de la compañía, en la que los fondos de pensiones nórdicos AMF y Elo mantendrán su participación actual del 20%.

Caruna es el mayor operador de distribución eléctrica del país y presta servicio a un millón y medio de personas, más del 20% de la población finlandesa.

La compañía cuenta con una red de aproximadamente 89.000 kilómetros, soterrados en un 67%.

La empresa opera, a través de dos concesiones de distribución, en el área que rodea el centro de Helsinki y en la región de Joensuu –con una fuerte actividad industrial y una creciente demanda asociada a nuevos centros de datos, además de desarrollos residenciales–, así como en otras zonas del oeste y el nordeste del país.

Crecimiento de las redes

La adquisición, unida a la reciente desinversión de centrales térmicas en México, refuerza la estrategia de Iberdrola de centrar sus inversiones en el negocio de redes en mercados estables y con regímenes regulatorios atractivos.

Finlandia cuenta con una calificación crediticia AA+ y un marco regulatorio vigente hasta 2031 que ofrece una rentabilidad sobre fondos propios de alrededor del 8%.

Se espera que la compañía incremente sus resultados alrededor de un 7% anual en los próximos años, con inversiones de entre 200 y 300 millones anuales para reforzar y digitalizar su red eléctrica en un contexto de fuerte crecimiento de la capacidad renovable.

Estas inversiones podrían aumentar a futuro por el crecimiento de la demanda, la electrificación de la economía, la expansión de los centros de datos y el desarrollo de infraestructuras de transporte de electricidad, habilitado para las distribuidoras por la regulación finlandesa desde principios de 2026.

El cierre de la adquisición está previsto para el primer trimestre de 2027, sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias habituales en este tipo de operaciones.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha señalado que “Esta operación refuerza nuestra apuesta estratégica por las redes eléctricas como infraestructuras esenciales para impulsar la seguridad energética, la autosuficiencia y la competitividad".

"Finlandia ofrece una elevada calidad crediticia y un marco regulatorio predecible y atractivo, y Caruna cuenta con unas fuertes perspectivas de crecimiento por la necesidad de redes ligada a la nueva generación renovable, la demanda creciente de los sectores industrial y residencial y la electrificación de la economía".