Red Eléctrica pide a Almaraz que aplace una parada de mantenimiento en julio por la inestabilidad de la red

El incremento de costes asociados a los servicios de operación del sistema ha elevado la factura eléctrica, superando los 2.300 millones de euros este año.

Durante la última ola de calor, el consumo nacional de electricidad creció un 18% en horas punta, poniendo presión sobre el equilibrio del sistema.

La demanda eléctrica aumenta en verano por el uso de aire acondicionado, mientras que la producción eólica y fotovoltaica disminuye, lo que incrementa la necesidad de generación nuclear.

Red Eléctrica ha solicitado a la central nuclear de Almaraz que posponga su parada de mantenimiento programada para finales de julio debido a la inestabilidad de la red.

Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, ha pedido a la central nuclear de Almaraz (Cáceres) que posponga una parada de mantenimiento prevista para finales del mes julio y primeros días de agosto ante la situación de inestabilidad que atraviesa la red.

Con las temperaturas extremas de los meses del verano, hay menos generación eólica y baja la producción fotovoltaica, y a su vez se produce una elevada demanda por un mayor uso del aire acondicionado.

En estos escenarios, la aportación de potencia firme de tecnologías gestionables como la nuclear adquiere un papel clave para mantener el equilibrio entre oferta y demanda.

De hecho, según datos de REE, durante la última ola de calor el consumo nacional aumentó un 18% en las horas punta y un 13% de media diaria, al comparar los días 8 y 9 de junio con los días 22 y 23 del mismo mes.

Así que, pese a la necesidad de reparar algunos componentes que necesitan revisarse para su correcto funcionamiento, se ha pedido que si se pudiera posponer temporalmente esta operación hasta que pasen las peores semanas estivales.

El objetivo es que se evite retirar de la red los más de 1.000 megavatios de generación síncrona en un momento especialmente sensible para el equilibrio del sistema y en una región con una alta concentración de producción fotovoltaica,.

Aunque las paradas de las centrales nucleares se programan con años de antelación y requieren la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), se puede solicitar una parada no programada cuando haya una avería o una incidencia técnica.

"En la presentación de Red Eléctrica expuesta en el Comité Técnico de Seguimiento de la Operación del Sistema Eléctrico Ibérico del pasado 9 de julio, ya contemplaba un escenario de cobertura especialmente ajustado para julio, septiembre y noviembre", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Jesús José Fernández García, Product Manager de Energía de Axpo Iberia.

"No significa que REE prevea necesariamente una falta de suministro, sino que existe una probabilidad reducida de que, bajo determinadas circunstancias, la generación disponible y las importaciones no sean suficientes para mantener los márgenes de seguridad habituales".

Parar la industria

Algo parecido ocurrió hace unos días, cuando Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, activaba por segunda vez en el año el SRAD (Servicio de Respuesta Activa de la Demanda), pedía a ciertas industrias que se desconectaran durante unas horas,

España está registrando este verano numerosos periodos en los que las energías renovables cubren la mayor parte de la demanda eléctrica durante las horas centrales del día.

Sin embargo, la elevada penetración de generación basada en electrónica de potencia reduce la inercia del sistema y obliga al operador a extremar las precauciones para mantener la estabilidad de la red.

El episodio refleja la creciente complejidad de operar un sistema eléctrico inmerso en plena transición energética.

La rápida incorporación de nueva potencia renovable ha reducido el funcionamiento de tecnologías convencionales, pero también ha incrementado la necesidad de servicios de ajuste y de recursos capaces de responder.

Al margen del SRAD o de la solicitud de aplazar el mantenimiento solicitado de Almaraz, REE lleva ya más de un año activando lo que se conoce como 'operación reforzada', desde el apagón del 28 de abril de 2025, con una mayor aportación de los ciclos combinados (gas) diariamente.

Red Eléctrica está realizando un seguimiento especialmente estrecho de la disponibilidad de las centrales térmicas, hidráulicas y nucleares durante los meses estivales para minimizar cualquier riesgo operativo.

'Operación reforzada'

Según el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, en la segunda quincena de mayo, los consumidores eléctricos han asumido un sobrecoste adicional de 22,75 euros/MWh derivado de este servicio de operación.

Y desde el 1 de enero de 2026, este sobrecoste acumula un coste promedio que alcanza los 23,40 euros/MWh. Estos costes adicionales han superado los 200 millones de euros, elevando la factura acumulada del año hasta los 2.300 millones de euros.

El coste de los servicios crece a gran velocidad Observatorio del Coste de los Servicios de Operación

En términos prácticos, casi uno de cada tres euros pagados por la electricidad ya no corresponde al mercado mayorista, sino a costes adicionales asociados a los servicios de operación del sistema.

Este Observatorio es una plataforma que lideran la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), y la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica (ACENEL).

También están la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), la Alianza por la Competitividad de la Industria Española y la Confederación de Consumidores (CONSUMES).