Luz verde para la central de Almaraz: el Consejo de Seguridad Nuclear le da la prórroga hasta 2030

La decisión final sobre la explotación de Almaraz será política y estratégica, tras el visto bueno técnico del CSN.

Esta decisión pasa ahora al Ministerio para la Transición Ecológica, que dispone de dos meses para resolver si autoriza la continuidad de la central.

El Consejo de Seguridad Nuclear ha aprobado el informe favorable para prorrogar la actividad de la central nuclear de Almaraz hasta 2030.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado el informe favorable que avala la prórroga para la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Es la segunda vez que se lleva la decisión al consejo, y por fin, se ha decidido sobre su futuro.

La pelota está ahora de forma definitiva en el tejado del Ministerio para la Transición Ecológica, que dispone de apenas dos meses para tomar una decisión clave: mantener el apagón nuclear pactado o ceder a la presión del sector.

Con el informe condicionado del CSN sobre la mesa, la decisión de la entonces ministra Teresa Ribera (y ahora de la vicepresidenta tercera Sara Aagesen) ya no es técnica, sino puramente política y estratégica.

En esta ocasión, ninguno de los cinco miembros del consejo del CSN ha pedido retrasar la votación por falta de tiempo de leer el informe preceptivo de los técnicos del regulador.

La pelota, en el Gobierno

Según fuentes de Transición Ecológica, el Gobierno está a la espera de recibir el preceptivo informe del CSN sobre la solicitud de CNAT para renovar la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030.

Siguiendo el procedimiento establecido, el MITECO estudiará el informe del CSN y toda la documentación que forma parte del expediente, antes de adoptar una decisión sobre la autorización de explotación de la central.

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