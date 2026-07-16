El gigante francés TotalEnergies llega a vía muerta en Rusia: debe vender su 20% de la planta de licuefacción de gas Yamal LNG

En 2026, la UE importó el 97% de los cargamentos de Yamal LNG, pagando casi 6.000 millones de euros por este gas ruso.

Fondos y empresas chinas se muestran interesados en adquirir la participación de TotalEnergies en la planta siberiana.

La normativa europea impide a las empresas de la UE comercializar GNL ruso en cualquier parte del mundo, forzando la salida de TotalEnergies.

TotalEnergies debe vender su 20% en Yamal LNG antes de 2027 debido a la prohibición de la UE sobre el gas ruso.

El gigante francés TotalEnergies se encuentra en una encrucijada que debe resolver antes de que finalice el año. A partir del 1 de enero de 2027, entrará en vigor la prohibición de la UE sobre las importaciones rusas de gas natural licuado (GNL) a largo plazo.

Pero en junio pasado, la Comisión Europea fue un paso más allá y aclaró que el veto no se limita a las fronteras comunitarias, sino que las empresas de la UE tienen estrictamente prohibido comercializar o intermediar con GNL ruso en cualquier parte del mundo.

Y eso es un golpe de gracia para TotalEnergies. Con esa decisión, tendrá que decir qué hacer con el 20% que posee en Yamal LNG, el gigantesco complejo de licuefacción de gas natural ruso en Siberia, junto con el 50% de la rusa Novatek (el mayor productor privado de gas en Rusia) y varios fondos chinos.

"La energética gala deberá decidir si vende su participación en los próximos meses, rápido y corriendo, o que termine siendo un activo varado, al no poder realizar transacciones con la planta", señalan fuentes del sector gasista europeo a EL ESPAÑOL-Invertia.

"La buena noticia es que ya hay varios fondos y empresas chinas interesados en comprarle su parte", añaden.

Paradoja de la desinversión

El margen de maniobra para el CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, se ha reducido al mínimo.

El propio directivo ya lo anticipaba en febrero pasado, sugiriendo que si el marketing y la comercialización global quedaban descartados por las sanciones, la compañía no tendría más remedio que considerar la venta de su participación. Ese escenario teórico es hoy una realidad inevitable.

Exportaciones de Yamal LNG Global LNG

Pero se ha convertido en una paradoja de la desinversión. Las normas de la UE no obligan explícitamente a TotalEnergies a vender sus acciones ordinarias en Yamal.

Sin embargo, al despojar a la inversión de su propósito comercial básico (la venta y distribución de gas), la regulación actúa como una fuerza invisible pero demoledora que empuja a la retirada.

La compañía no está legalmente obligada a malvender su participación en el Ártico, pero Bruselas ha desmantelado de facto el modelo de negocio que la sostenía.

La directiva de TotalEnergies ha manifestado la dificultad de operar en Rusia y ha buscado rescindir sus contratos de compra a largo plazo al amparo de las nuevas normativas de protección europeas frente a demandas rusas.

Pero la firma francesa ha seguido atada al proyecto de Yamal para evitar penalizaciones y salvaguardar sus derechos sobre las infraestructuras.

TotalEnergies también posee el 19,4% de las acciones de la rusa Novatek. Tras el estallido de la guerra en 2022, la firma francesa retiró a sus representantes del consejo de administración de Novatek y aplicó un deterioro contable a su participación.

Posición de Naturgy en Yamal

Muy de lejos, Naturgy vive una situación también complicada. Firmó un contrato a largo plazo para el suministro en 2013, aunque comenzó a operar en 2018. Y se esperaba finalizar en 2038 ó 2041 (según cláusulas y prórrogas que cubren un ciclo aproximado de 20 a 24 años).

Como Bruselas ha diseñado el marco regulatorio para que las energéticas europeas puedan invocar la decisión geopolítica como una causa de fuerza mayor, al menos sobre el papel la libera de cumplir con el contrato sin penalización.

Pero Naturgy ya ha dicho que debe negociar con Yamal LNG para encontrar salidas al gas.

Con el tope de la próxima Nochevieja para que entre en vigor la prohibición de la UE a las importaciones de gas ruso, ya en lo que va de 2026, Europa está importando más gas natural licuado de Yamal que nunca antes, absorbiendo casi toda la producción de la planta siberiana.

La UE pagó aproximadamente 5.960 millones de euros por este GNL recibiendo el 97% de todos los cargamentos enviados desde la instalación, según un análisis de la ONG alemana Urgewald.

Entre enero y junio, Yamal envió 140 cargamentos a nivel mundial, de los cuales 136 llegaron a puertos de la UE. Francia, Bélgica y España siguieron siendo los principales compradores, mientras que China recibió solo cuatro cargamentos durante ese semestre.

En comparación con el primer semestre de 2025, las importaciones de la UE procedentes de Yamal aumentaron un 16% en volumen, mientras que las entregas a Asia cayeron un 84%.